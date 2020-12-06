Bolo Martha Rocha: aprenda receita em homenagem à eterna Miss Brasil

Massa: na batedeira, bata as claras em neve, acrescente o açúcar e continue batendo. Junte as gemas uma a uma e bata até misturar. Sem bater, incorpore a farinha delicadamente. Divida a massa em duas partes e agregue o cacau ou chocolate em pó a uma delas. Despeje cada uma em fôrma redonda (22 cm de diâmetro), untada e enfarinhada, e leve ao forno médio preaquecido (180°C) por cerca de 20 minutos ou até firmarem (faça o teste do palito). Deixe esfriar.

Creme de gema: reserve a margarina e leve os demais ingredientes ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Fora do fogo, incorpore a margarina, cubra com filme plástico rente ao creme e deixe esfriar.



Crocante de nozes: derreta o açúcar em fogo baixo até formar um caramelo. Fora do fogo, agregue as nozes e despeje em uma bancada de pedra untada com margarina. Espere esfriar e quebre em pedacinhos.

Chantili: bata os ingredientes do chantili até espessar a reserve na geladeira.

Montagem: corte as massas com um aro de 5 cm de diâmetro e cada disco em duas camadas. Aumente a parte superior do mesmo aro com uma tira de acetato. Acomode a massa de chocolate, umedeça com a calda das cerejas e espalhe o creme de gema. Salpique crocante de nozes e suspiros picados. Espalhe um pouco do chantili, disponha a massa branca umedecida com calda e encerre com chantili (reserve um pouco para decorar). Leve à geladeira por ao menos 1 hora.

Decoração: desenforme, retire o acetato e revista com o crocante. Decore com fios de ovos, pitangas de chantili, cereja e metade de uma noz.