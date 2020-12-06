Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Clássico nacional

Bolo Martha Rocha: aprenda receita em homenagem à eterna Miss Brasil

Esta sugestão da apresentadora Ana Maria Braga rende aproximadamente 16 pedaços e impressiona pela variedade de camadas e texturas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2020 às 08:00

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 08:00

Bolo Martha Rocha, por Ana Maria Braga
Bolo Martha Rocha é uma das receitas mais tradicionais da confeitaria brasileira Crédito: Anamariabraga.globo.com
Criado na década de 1950, um bolo rico em camadas, texturas e sabores tornou-se um dos mais tradicionais da doçaria brasileira. Seu nome é uma homenagem à eterna Miss Brasil Martha Rocha, que venceu o concurso em 1954 e por pouco não conquistou o título de Miss Universo naquele ano. O motivo? As famosas duas polegadas a mais. 
Se você já aprecia o pão Martha Rocha, que é sucesso nas padarias, pode fazer as honras de confeiteiro e preparar a receita abaixo, sugerida pela apresentadora e musa dos programas culinários Ana Maria Braga. O preparo não é dos mais simples, mas o resultado compensa. 

BOLO MARTHA ROCHA

  • Rendimento: 16 fatias, em média
  • Tempo de preparo: 1h e 40 minutos
  • Execução: média
  • INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 6 claras (180 g)
  • 6 colheres (sopa) de açúcar (120 g)
  • 6 gemas (120 g)
  • 2/3 de xícara (chá) de farinha de trigo peneirada (85 g)
  • 2 colheres (sopa) de cacau ou chocolate em pó (30 g)
  • Creme de gema:
  • 1 xícara (chá) de açúcar (180 g)
  • 6 gemas (120 g) peneiradas
  • 2 colheres (sopa) de amido de milho (50 g)
  • ½ xícara (chá) de água (120 ml)
  • 1 vidro de leite de coco (200 ml)
  • 1 colher (sopa) de margarina (15 g)
  • Chantili:
  • 1 garrafinha de creme de leite fresco (500 ml)
  • 2 colheres (sopa) de açúcar (40 g)
  • 1 colher (sobremesa) de essência de baunilha (7,5 ml)
  • Crocante de nozes:
  • 5 colheres (sopa) bem cheias de açúcar (150 g)
  • 100 g de nozes trituradas
  • Outros ingredientes:
  • Suspiro
  • 100g de fios de ovos para decorar
  • ½ vidro pequeno (50 g) de cerejas em calda para decorar (reserve a calda)
  • Nozes para decorar
  • MODO DE PREPARO:
  1. Massa: na batedeira, bata as claras em neve, acrescente o açúcar e continue batendo. Junte as gemas uma a uma e bata até misturar. Sem bater, incorpore a farinha delicadamente. Divida a massa em duas partes e agregue o cacau ou chocolate em pó a uma delas. Despeje cada uma em fôrma redonda (22 cm de diâmetro), untada e enfarinhada, e leve ao forno médio preaquecido (180°C) por cerca de 20 minutos ou até firmarem (faça o teste do palito). Deixe esfriar.
  2. Creme de gema: reserve a margarina e leve os demais ingredientes ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Fora do fogo, incorpore a margarina, cubra com filme plástico rente ao creme e deixe esfriar.
  3. Crocante de nozes: derreta o açúcar em fogo baixo até formar um caramelo. Fora do fogo, agregue as nozes e despeje em uma bancada de pedra untada com margarina. Espere esfriar e quebre em pedacinhos. 
  4. Chantili: bata os ingredientes do chantili até espessar a reserve na geladeira. 
  5. Montagem: corte as massas com um aro de 5 cm de diâmetro e cada disco em duas camadas. Aumente a parte superior do mesmo aro com uma tira de acetato. Acomode a massa de chocolate, umedeça com a calda das cerejas e espalhe o creme de gema. Salpique crocante de nozes e suspiros picados. Espalhe um pouco do chantili, disponha a massa branca umedecida com calda e encerre com chantili (reserve um pouco para decorar). Leve à geladeira por ao menos 1 hora. 
  6. Decoração: desenforme, retire o acetato e revista com o crocante. Decore com fios de ovos, pitangas de chantili, cereja e metade de uma noz.

Veja Também

Ceia de Natal 2020: mais de 90 opções para encomendar no ES

Torta brownie com doce de leite e frutas vermelhas é dica para a ceia

7 sobremesas e doces temáticos para festejar o Natal 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados