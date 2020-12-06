Bolo Martha Rocha: aprenda receita em homenagem à eterna Miss Brasil

Criado na década de 1950, um bolo rico em camadas, texturas e sabores tornou-se um dos mais tradicionais da doçaria brasileira. Seu nome é uma homenagem à eterna Miss Brasil Martha Rocha, que venceu o concurso em 1954 e por pouco não conquistou o título de Miss Universo naquele ano. O motivo? As famosas duas polegadas a mais.
Se você já aprecia o pão Martha Rocha, que é sucesso nas padarias, pode fazer as honras de confeiteiro e preparar a receita abaixo, sugerida pela apresentadora e musa dos programas culinários Ana Maria Braga. O preparo não é dos mais simples, mas o resultado compensa.
BOLO MARTHA ROCHA
- Rendimento: 16 fatias, em média
- Tempo de preparo: 1h e 40 minutos
- Execução: média
- INGREDIENTES:
- Massa:
- 6 claras (180 g)
- 6 colheres (sopa) de açúcar (120 g)
- 6 gemas (120 g)
- 2/3 de xícara (chá) de farinha de trigo peneirada (85 g)
- 2 colheres (sopa) de cacau ou chocolate em pó (30 g)
- Creme de gema:
- 1 xícara (chá) de açúcar (180 g)
- 6 gemas (120 g) peneiradas
- 2 colheres (sopa) de amido de milho (50 g)
- ½ xícara (chá) de água (120 ml)
- 1 vidro de leite de coco (200 ml)
- 1 colher (sopa) de margarina (15 g)
- Chantili:
- 1 garrafinha de creme de leite fresco (500 ml)
- 2 colheres (sopa) de açúcar (40 g)
- 1 colher (sobremesa) de essência de baunilha (7,5 ml)
- Crocante de nozes:
- 5 colheres (sopa) bem cheias de açúcar (150 g)
- 100 g de nozes trituradas
- Outros ingredientes:
- Suspiro
- 100g de fios de ovos para decorar
- ½ vidro pequeno (50 g) de cerejas em calda para decorar (reserve a calda)
- Nozes para decorar
- MODO DE PREPARO:
- Massa: na batedeira, bata as claras em neve, acrescente o açúcar e continue batendo. Junte as gemas uma a uma e bata até misturar. Sem bater, incorpore a farinha delicadamente. Divida a massa em duas partes e agregue o cacau ou chocolate em pó a uma delas. Despeje cada uma em fôrma redonda (22 cm de diâmetro), untada e enfarinhada, e leve ao forno médio preaquecido (180°C) por cerca de 20 minutos ou até firmarem (faça o teste do palito). Deixe esfriar.
- Creme de gema: reserve a margarina e leve os demais ingredientes ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Fora do fogo, incorpore a margarina, cubra com filme plástico rente ao creme e deixe esfriar.
- Crocante de nozes: derreta o açúcar em fogo baixo até formar um caramelo. Fora do fogo, agregue as nozes e despeje em uma bancada de pedra untada com margarina. Espere esfriar e quebre em pedacinhos.
- Chantili: bata os ingredientes do chantili até espessar a reserve na geladeira.
- Montagem: corte as massas com um aro de 5 cm de diâmetro e cada disco em duas camadas. Aumente a parte superior do mesmo aro com uma tira de acetato. Acomode a massa de chocolate, umedeça com a calda das cerejas e espalhe o creme de gema. Salpique crocante de nozes e suspiros picados. Espalhe um pouco do chantili, disponha a massa branca umedecida com calda e encerre com chantili (reserve um pouco para decorar). Leve à geladeira por ao menos 1 hora.
- Decoração: desenforme, retire o acetato e revista com o crocante. Decore com fios de ovos, pitangas de chantili, cereja e metade de uma noz.