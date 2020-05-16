Aprenda a fazer um risoto de camarão com base de moqueca capixaba

Crédito: RF Comunicação/Divulgação

INGREDIENTES:

300g de arroz arbóreo



150g de parmesão



50g de cebola



100ml de vinho branco



80g de manteiga



50ml de azeite



70g de tomate



40g de coentro



300g de camarão

Rendimento: duas porções individuais

Tempo de preparo: 50 minutos

Para o caldo de camarão:

300g de cabeça e casca do camarão (quando for comprar os camarões, peça ao peixeiro para limpar e separar as cabeças e as cascas)



1 cebola grande



1 cenoura



1 alho-poró



talo do coentro



500ml de água



40ml de azeite

MODO DE PREPARO:

Comece pelo caldo: em uma panela, doure as cabeças e as cascas dos camarões no azeite. Em seguida, acrescente os legumes higienizados e picados grosseiramente, adicione a água e deixe ferver em fogo baixo por 30 minutos. Enquanto o caldo ferve, pique em cubos pequenos a cebola e o tomate.

Em uma frigideira, doure os camarões temperados com sal e pimenta-do-reino em metade do azeite. Reserve. Na mesma frigideira em que dourou os camarões, aproveitando o fundo, acrescente o restante do azeite e a cebola picada e deixe dourar.

Em seguida, aumente o fogo e acrescente o arroz e o vinho branco. Quando o vinho começar a secar, vá acrescentando o caldo coado e quente por etapas, mexendo sempre até o arroz chegar ao ponto  os grãos devem estar cozido mas ainda durinhos no centro (al dente).

Na última adição de caldo, mexa e desligue o fogo. Não deixe secar completamente. O risoto deve ficar bem úmido. Acrescente a manteiga gelada, o parmesão, o tomate e o coentro picados e mexa até incorporar tudo. Volte com os camarões que já foram selados para a frigideira junte o risoto. Misture tudo e sirva quente.