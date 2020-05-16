Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sabores do mar

Aprenda a fazer um risoto de camarão com base de moqueca capixaba

O chef Diego Henrique, do Barlavento, ensina passo a passo como preparar a famosa receita italiana com um toque regional e usando camarões por inteiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2020 às 09:01

Publicado em 16 de Maio de 2020 às 09:01

Risoto de camarão do chef Diego Henrique, do Barlavento Beach Bar & Lounge
Crédito: RF Comunicação/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 300g de arroz arbóreo
  • 150g de parmesão
  • 50g de cebola
  • 100ml de vinho branco
  • 80g de manteiga
  • 50ml de azeite
  • 70g de tomate
  • 40g de coentro
  • 300g de camarão
  • Rendimento: duas porções individuais
  • Tempo de preparo: 50 minutos
  • Para o caldo de camarão:
  • 300g de cabeça e casca do camarão (quando for comprar os camarões, peça ao peixeiro para limpar e separar as cabeças e as cascas)
  • 1 cebola grande
  • 1 cenoura
  • 1 alho-poró
  • talo do coentro
  • 500ml de água
  • 40ml de azeite

MODO DE PREPARO:

Comece pelo caldo: em uma panela, doure as cabeças e as cascas dos camarões no azeite. Em seguida, acrescente os legumes higienizados e picados grosseiramente, adicione a água e deixe ferver em fogo baixo por 30 minutos. Enquanto o caldo ferve, pique em cubos pequenos a cebola e o tomate.
Em uma frigideira, doure os camarões temperados com sal e pimenta-do-reino em metade do azeite. Reserve. Na mesma frigideira em que dourou os camarões, aproveitando o fundo, acrescente o restante do azeite e a cebola picada e deixe dourar.
Em seguida, aumente o fogo e acrescente o arroz e o vinho branco. Quando o vinho começar a secar, vá acrescentando o caldo coado e quente por etapas, mexendo sempre até o arroz chegar ao ponto  os grãos devem estar cozido mas ainda durinhos no centro (al dente).
Na última adição de caldo, mexa e desligue o fogo. Não deixe secar completamente. O risoto deve ficar bem úmido. Acrescente a manteiga gelada, o parmesão, o tomate e o coentro picados e mexa até incorporar tudo. Volte com os camarões que já foram selados para a frigideira junte o risoto. Misture tudo e sirva quente.
Receita do chef Diego Henrique, do Barlavento Beach Bar & Lounge, em Vitória.

Veja Também

Risoto de bacalhau, tomate e tapenade de azeitona: veja receita

Como preparar o famoso camarão no coco do Atlântica

Beach bar de Camburi lança delivery de drinques

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados