Aprenda a fazer um risoto de camarão com base de moqueca capixaba

- INGREDIENTES:
- 300g de arroz arbóreo
- 150g de parmesão
- 50g de cebola
- 100ml de vinho branco
- 80g de manteiga
- 50ml de azeite
- 70g de tomate
- 40g de coentro
- 300g de camarão
- Rendimento: duas porções individuais
- Tempo de preparo: 50 minutos
- Para o caldo de camarão:
- 300g de cabeça e casca do camarão (quando for comprar os camarões, peça ao peixeiro para limpar e separar as cabeças e as cascas)
- 1 cebola grande
- 1 cenoura
- 1 alho-poró
- talo do coentro
- 500ml de água
- 40ml de azeite
MODO DE PREPARO:
Comece pelo caldo: em uma panela, doure as cabeças e as cascas dos camarões no azeite. Em seguida, acrescente os legumes higienizados e picados grosseiramente, adicione a água e deixe ferver em fogo baixo por 30 minutos. Enquanto o caldo ferve, pique em cubos pequenos a cebola e o tomate.
Em uma frigideira, doure os camarões temperados com sal e pimenta-do-reino em metade do azeite. Reserve. Na mesma frigideira em que dourou os camarões, aproveitando o fundo, acrescente o restante do azeite e a cebola picada e deixe dourar.
Em seguida, aumente o fogo e acrescente o arroz e o vinho branco. Quando o vinho começar a secar, vá acrescentando o caldo coado e quente por etapas, mexendo sempre até o arroz chegar ao ponto os grãos devem estar cozido mas ainda durinhos no centro (al dente).
Na última adição de caldo, mexa e desligue o fogo. Não deixe secar completamente. O risoto deve ficar bem úmido. Acrescente a manteiga gelada, o parmesão, o tomate e o coentro picados e mexa até incorporar tudo. Volte com os camarões que já foram selados para a frigideira junte o risoto. Misture tudo e sirva quente.
Receita do chef Diego Henrique, do Barlavento Beach Bar & Lounge, em Vitória.