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3 drinques diferentões para brindar no Dia Mundial do Chocolate

Escolha uma receita para celebrar a data, 7 de julho: martini de chocolate com pimenta, chocolate quente com cachaça e drinque de creme de avelã com cacau
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 13:00

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 13:00

Martini de chocolate com pimenta
Crédito: Middas/Divulgação

MARTINI DE CHOCOLATE COM PIMENTA

  • INGREDIENTES:
  • 85 ml de cachaça
  • Pimenta-do-reino moída na hora (a gosto)
  • 115 ml de licor de chocolate ou licor de cacau
  • Gelo 
  • MODO DE PREPARO:
  • Em uma coqueteleira, bata a cachaça e o licor escolhido com pedras de gelo. Em seguida, coloque em uma taça e finalize com raspas de chocolate e pimenta-do-reino moída na hora.
Chocolate quente com cachaça
Crédito: Middas/Divulgação

CHOCOLATE QUENTE COM CACHAÇA

  • INGREDIENTES:
  • 4 colheres de sobremesa de chocolate em pó
  • 1 colher de sobremesa de açúcar mascavo
  • 250 ml de leite
  • 30 ml de cachaça branca
  • Canela em pó 
  • Chocolate ao leite ou meio amargo picado
  • MODO DE PREPARO:
  • Aqueça bem em uma panela o leite com o chocolate em pó e o açúcar, misturando os três. Coloque no fundo da xícara um pedaço de chocolate, e adicione a dose de cachaça. Em seguida, acrescente o chocolate quente. Para finalizar, polvilhe a canela em pó sobre a bebida.
Drinque de creme de avelã com cacau
Crédito: Middas/Divulgação

DRINQUE DE CREME DE AVELÃ COM CACAU

  • INGREDIENTES: 
  • 1 colher (sopa) de cacau em pó
  • 3 doses de cachaça (150ml)
  • 2 doses de licor de chocolate (100ml)
  • 200 ml de leite
  • 2 colheres (sopa) de creme de avelã com cacau 
  • Gelo
  • MODO DE PREPARO:
  • Coloque em uma panela o cacau em pó, o creme de avelã com cacau e o leite. Leve ao fogo e mexa até obter uma mistura homogênea. Deixe resfriar por um tempo na geladeira.
  • Em um pote com tampa, cheio de gelo, bata metade da cachaça, metade do licor de chocolate e metade da mistura de creme de avelã com cacau até ficar bem gelado. Sirva em um copo ou em uma taça de martini e repita o processo com o restante dos ingredientes.
Fonte: Middas/Notícia Expressa.

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