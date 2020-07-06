3 drinques diferentões para brindar no Dia Mundial do Chocolate

MARTINI DE CHOCOLATE COM PIMENTA
- INGREDIENTES:
- 85 ml de cachaça
- Pimenta-do-reino moída na hora (a gosto)
- 115 ml de licor de chocolate ou licor de cacau
- Gelo
- MODO DE PREPARO:
- Em uma coqueteleira, bata a cachaça e o licor escolhido com pedras de gelo. Em seguida, coloque em uma taça e finalize com raspas de chocolate e pimenta-do-reino moída na hora.
CHOCOLATE QUENTE COM CACHAÇA
- INGREDIENTES:
- 4 colheres de sobremesa de chocolate em pó
- 1 colher de sobremesa de açúcar mascavo
- 250 ml de leite
- 30 ml de cachaça branca
- Canela em pó
- Chocolate ao leite ou meio amargo picado
- MODO DE PREPARO:
- Aqueça bem em uma panela o leite com o chocolate em pó e o açúcar, misturando os três. Coloque no fundo da xícara um pedaço de chocolate, e adicione a dose de cachaça. Em seguida, acrescente o chocolate quente. Para finalizar, polvilhe a canela em pó sobre a bebida.
DRINQUE DE CREME DE AVELÃ COM CACAU
- INGREDIENTES:
- 1 colher (sopa) de cacau em pó
- 3 doses de cachaça (150ml)
- 2 doses de licor de chocolate (100ml)
- 200 ml de leite
- 2 colheres (sopa) de creme de avelã com cacau
- Gelo
- MODO DE PREPARO:
- Coloque em uma panela o cacau em pó, o creme de avelã com cacau e o leite. Leve ao fogo e mexa até obter uma mistura homogênea. Deixe resfriar por um tempo na geladeira.
- Em um pote com tampa, cheio de gelo, bata metade da cachaça, metade do licor de chocolate e metade da mistura de creme de avelã com cacau até ficar bem gelado. Sirva em um copo ou em uma taça de martini e repita o processo com o restante dos ingredientes.
Fonte: Middas/Notícia Expressa.