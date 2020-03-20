Xuxa doa R$ 1 milhão ao SUS por meio de sua franquia de depilação a laser

Xuxa, 56, vai fazer uma doação de cerca de R$ 1 milhão ao Ministério da Saúde por meio de sua franquia de depilação a laser. A apresentadora é uma das sócias da Espaçolaser, empresa que anunciou que vai reverter parte de seus ganhos em dois meses ao Sistema Único de Saúde (SUS) para a contenção do novo coronavírus.
A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Xuxa. Nas redes sociais, a apresentadora não falou sobre a doação, mas tem pedido para que as pessoas fiquem em casa.
Nesta sexta-feira (20), ela publicou uma corrente de oração e meditação, que deve ser realizada diariamente, às 18h. "Minha fé pediu para essa corrente acontecer todos os dias. Ore, reze, pense positivo...todos somos um e juntos não existem mal nenhum (juntos virtualmente, é claro", escreveu ela, em referência à sua famosa música "Lua de Cristal".