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Whindersson Nunes e Maria Lina revelam sexo do bebê e anunciam noivado

Os dois fizeram chá revelação e o humorista aproveitou a ocasião e pediu a estudante de engenharia em casamento

Publicado em 07 de Março de 2021 às 13:36

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 mar 2021 às 13:36
Whinderson Nunes e Maria Lina revelaram que esperam um menino
Whinderson Nunes e Maria Lina revelaram que esperam um menino Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes
O humorista Whindersson Nunes anunciou, na noite deste sábado (06), que ele e agora noiva Maria Lina esperam um menino. No mesmo evento em que foi revelado o sexo do bebê, ele pediu a namorada em casamento.
"É um menino!", celebrou ele ao publicar uma série de fotos ao lado da companheira e com um cachorro no colo.
O animal foi o 'arauto' da revelação, uma vez que a brincadeira para o casal saber o sexo do bebê envolveu a entrada do bichinho vestido com uma roupa na cor azul.
Em seguida, o humorista publicou imagens em que ele aparece pedindo Maria Lina em casamento, que se emociona e chora. Os dois assumiram o relacionamento em novembro do ano passado, oito meses após chegar ao fim o casamento de Whindersson com Luísa Sonza.
No fim de janeiro, ele comunicou que a namorada estava grávida. "Obrigado, Maria, pelo melhor presente que eu já pude ganhar em toda minha vida. Eu amo tanto você, meu Deus. Deus nos abençoe e pode vir que aqui você tem é um pai!", disse ele na época.

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