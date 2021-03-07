Whindersson Nunes e Maria Lina revelam sexo do bebê e anunciam noivado

Whinderson Nunes e Maria Lina revelaram que esperam um menino Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes

O humorista Whindersson Nunes anunciou, na noite deste sábado (06), que ele e agora noiva Maria Lina esperam um menino. No mesmo evento em que foi revelado o sexo do bebê, ele pediu a namorada em casamento.

"É um menino!", celebrou ele ao publicar uma série de fotos ao lado da companheira e com um cachorro no colo.

O animal foi o 'arauto' da revelação, uma vez que a brincadeira para o casal saber o sexo do bebê envolveu a entrada do bichinho vestido com uma roupa na cor azul.

Em seguida, o humorista publicou imagens em que ele aparece pedindo Maria Lina em casamento, que se emociona e chora. Os dois assumiram o relacionamento em novembro do ano passado, oito meses após chegar ao fim o casamento de Whindersson com Luísa Sonza.