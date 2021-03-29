Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Whindersson Nunes afirma ter visto OVNI: 'Muito doido'

Humorista publicou vídeo do suposto objeto voador não identificado no Twitter

Publicado em 29 de Março de 2021 às 14:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mar 2021 às 14:06
O humorista Whindersson Nunes
O humorista Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes
Na madrugada deste domingo (29), Whindersson Nunes, 26, publicou um vídeo no Twitter em que aparece um objeto brilhante no céu, que se movimenta em diferentes direções. "Gente, meu Deus, eu acho que vi um OVNI [objeto voador não identificado]", escreveu.
"Eu estava pensando em OVNI agora, eu juro por Deus, e do nada apareceu essa luz aqui. Olha, parou. Está vendo como não é um avião? Está indo para outra direção, estava parado", afirmou ele, no vídeo. "Foi muito doido", completou.
O humorista também rebateu internautas que apontaram que o objeto poderia ser um drone. "E esse brilho todo? Drone não brilha assim não, eu trabalho com drone, mesmo que seja um gigante", escreveu.
Indagado se o OVNI seria um helicóptero, Whindersson Nunes respondeu que não, porque não fez barulho. "Eu moro em região serrana, um helicóptero dessa distância eu escuto tudo aqui", argumentou.

Veja Também

Whindersson Nunes e Maria Lina revelam nome do primeiro filho

Whindersson Nunes preocupa fãs após escrever "Eu sou um lixo"

Whindersson Nunes e Maria Lina revelam sexo do bebê e anunciam noivado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos whindersson nunes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados