Whindersson Nunes afirma ter visto OVNI: 'Muito doido'

O humorista Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes

Na madrugada deste domingo (29), Whindersson Nunes, 26, publicou um vídeo no Twitter em que aparece um objeto brilhante no céu, que se movimenta em diferentes direções. "Gente, meu Deus, eu acho que vi um OVNI [objeto voador não identificado]", escreveu.

"Eu estava pensando em OVNI agora, eu juro por Deus, e do nada apareceu essa luz aqui. Olha, parou. Está vendo como não é um avião? Está indo para outra direção, estava parado", afirmou ele, no vídeo. "Foi muito doido", completou.

O humorista também rebateu internautas que apontaram que o objeto poderia ser um drone. "E esse brilho todo? Drone não brilha assim não, eu trabalho com drone, mesmo que seja um gigante", escreveu.

Indagado se o OVNI seria um helicóptero, Whindersson Nunes respondeu que não, porque não fez barulho. "Eu moro em região serrana, um helicóptero dessa distância eu escuto tudo aqui", argumentou.