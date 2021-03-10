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Whindersson Nunes preocupa fãs após escrever "Eu sou um lixo"

Humorista fez publicação em seu Twitter

Publicado em 10 de Março de 2021 às 15:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mar 2021 às 15:05
O humorista Whindersson Nunes
O humorista Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes
O comediante Whindersson Nunes, 26, fez uma publicação que preocupou os fãs na noite desta terça-feira (9). "Eu sou um lixo", escreveu o humorista em seu Twitter. Ele recebeu como resposta o apoio de milhares de fãs e até mesmo de famosos.
"Apaga delete" escreveu a atriz e apresentadora Maisa Silva. O ex-BBB Arcrebiano também o apoiou: "Jamais! Deus é contigo". "Você é incrível, cala essa boca", respondeu a humorista GKay. "Não é não", rebateu a atriz Fernanda Paes Leme.
O humorista já disse publicamente que viveu uma luta contra a depressão. Em novembro de 2020, ao responder perguntas em seu Instagram, ele comentou sobre a doença. Um internauta comentou que tomava remédios há dois anos para a depressão, e perguntou se Nunes estava curado da doença.
"Depressão é uma doença. Não tomar remédio para uma doença é como andar com uma ferida aberta por aí, é fácil se contaminar, se afetar. E você toma coisas todos os dias e não sabe, às vezes, que até te fazem mal, por que não tomar uma paradinha que vai ajudar você a se curar? ", começou.
"Está tudo certo, irmão, tomar remédio não significa estar mal, significa que você se importa com você", continuou. Ele então falou sobre o peso de sua carreira: "Escrevi muitas coisas aqui, mas apaguei, porque às vezes esqueço que tem milhões de pessoas vendo".
"Mas eu acho que hoje é a parte mais difícil. Eu amei conquistar, ganhar, vencer, crescer, nada disso foi difícil pra mim, eu amei. Mas hoje a minha cabeça está perturbada demais, acho que essa é a parte mais difícil", concluiu.

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Recentemente, Nunes e sua namorada, Maria Lina Deggan, 22, revelaram o sexo do seu primeiro filho. O casal irá ter um menino, e, além da emoção do chá revelação, o comediante também pediu a estudante de engenharia civil em casamento.
"Eu sei que esse momento é muito especial porque eu encontrei o amor da minha vida", disse. O casal assumiu o relacionamento em novembro de 2020, sete meses após o término com Luisa Sonza, 22. Em janeiro, os dois anunciaram publicamente a gravidez.

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