Whindersson Nunes preocupa fãs após escrever "Eu sou um lixo"

O humorista Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes

O comediante Whindersson Nunes, 26, fez uma publicação que preocupou os fãs na noite desta terça-feira (9). "Eu sou um lixo", escreveu o humorista em seu Twitter. Ele recebeu como resposta o apoio de milhares de fãs e até mesmo de famosos.

Eu sou um lixo — Whindersson Nunes (@whindersson) March 10, 2021

"Apaga delete" escreveu a atriz e apresentadora Maisa Silva. O ex-BBB Arcrebiano também o apoiou: "Jamais! Deus é contigo". "Você é incrível, cala essa boca", respondeu a humorista GKay. "Não é não", rebateu a atriz Fernanda Paes Leme.

O humorista já disse publicamente que viveu uma luta contra a depressão. Em novembro de 2020, ao responder perguntas em seu Instagram, ele comentou sobre a doença. Um internauta comentou que tomava remédios há dois anos para a depressão, e perguntou se Nunes estava curado da doença.

"Depressão é uma doença. Não tomar remédio para uma doença é como andar com uma ferida aberta por aí, é fácil se contaminar, se afetar. E você toma coisas todos os dias e não sabe, às vezes, que até te fazem mal, por que não tomar uma paradinha que vai ajudar você a se curar? ", começou.

"Está tudo certo, irmão, tomar remédio não significa estar mal, significa que você se importa com você", continuou. Ele então falou sobre o peso de sua carreira: "Escrevi muitas coisas aqui, mas apaguei, porque às vezes esqueço que tem milhões de pessoas vendo".

"Mas eu acho que hoje é a parte mais difícil. Eu amei conquistar, ganhar, vencer, crescer, nada disso foi difícil pra mim, eu amei. Mas hoje a minha cabeça está perturbada demais, acho que essa é a parte mais difícil", concluiu.

Recentemente, Nunes e sua namorada, Maria Lina Deggan, 22, revelaram o sexo do seu primeiro filho. O casal irá ter um menino, e, além da emoção do chá revelação, o comediante também pediu a estudante de engenharia civil em casamento.