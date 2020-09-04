Wanessa surge de cabelo curto ao lembrar casamento com Marcus Buaiz

O empresário Marcus Buaiz e a esposa, a cantora Wanessa Camargo: no dia do sim-sim Crédito: Reprodução/Instagram @wanessa

Wanessa Camargo encantou os fãs ao relembrar um dos momentos mais especiais de sua vida nesta quinta (3) em seu perfil do Instagram. Na rede social de fotos, a filha de Zezé Di Camargo decidiu relembrar cliques do dia em que disse sim para o atual marido, o empresário Marcus Buaiz

Nas imagens, Wanessa aparece em sua chamada "era chanel". Com os cabelos curtos e mais escuros que o habitual, a cantora posou ao lado do amado em uma das imagens. Na outra, sorriu para o fotógrafo que a clicou.

"Throwback de um dia mágico com ele! Marcus Buaiz", escreveu ela, no post do Instagram. "Que momento! Juntos somos imbatíveis", logo respondeu o empresário, nos comentários.