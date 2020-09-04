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Wanessa surge de cabelo curto ao lembrar casamento com Marcus Buaiz

Cantora exibiu sua 'era chanel' de beleza ao lado do amado nas redes sociais e postou cliques do dia em que se casou com o empresário capixaba

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 13:28
O empresário Marcus Buaiz e a esposa, a cantora Wanessa Camargo: no dia do sim-sim
O empresário Marcus Buaiz e a esposa, a cantora Wanessa Camargo: no dia do sim-sim Crédito: Reprodução/Instagram @wanessa
Wanessa Camargo encantou os fãs ao relembrar um dos momentos mais especiais de sua vida nesta quinta (3) em seu perfil do Instagram. Na rede social de fotos, a filha de Zezé Di Camargo decidiu relembrar cliques do dia em que disse sim para o atual marido, o empresário Marcus Buaiz
Nas imagens, Wanessa aparece em sua chamada "era chanel". Com os cabelos curtos e mais escuros que o habitual, a cantora posou ao lado do amado em uma das imagens. Na outra, sorriu para o fotógrafo que a clicou. 
"Throwback de um dia mágico com ele! Marcus Buaiz", escreveu ela, no post do Instagram. "Que momento! Juntos somos imbatíveis", logo respondeu o empresário, nos comentários. 

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Os fãs também deliraram com os cliques e elogiaram o casal, que recentemente curtiu uma temporada no Espírito Santo. "Noivos mais lindos", disse o cabeleireiro Ale de Souza. "Inesquecível esse casamento", escreveu o relações públicas Beto Pacheco. "Lindos", elogiou Sabrina Sato. 
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Throwback de um dia ma?gico com ele! @marcusbuaiz ??

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