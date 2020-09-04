Ex-BBBs Daniel e Gui Napolitano beijam Matheus Mazzafera

O ex-BBB Daniel Lenhardt deu um beijão no apresentador Matheus Mazzafera! E ele não foi o único, como mostram imagens que circulam na internet.
Em vídeos que bombaram na web na noite desta quinta (3), é possível ver a troca de afeto dos dois e outros dois participantes do "BBB 20" também participaram da gravação, Flay e o modelo Guilherme Napolitano. O bonitão também deu um selinho no comunicador.
"Já estão soltando o vídeo, tu viu? Foi uma brincadeira, gente, tá?", disse Daniel, em vídeos publicados em seu Instagram ao lado de Mazzafera. Gui também publicou registro da ocasião e escreveu, na rede social de fotos: "Muita risada... Fogo no parquinho... E nada que o Brasil já não tenha visto".