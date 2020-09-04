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Ex-BBBs Daniel e Gui Napolitano beijam Matheus Mazzafera

Apresentador recebeu os confinados do 'BBB 20' para uma gravação que Flayslane também participou

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 08:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 08:02
Ex-BBBs Daniel e Gui Napolitano beijam Matheus Mazzafera
Ex-BBBs Daniel e Gui Napolitano beijam Matheus Mazzafera Crédito: Reprodução/Instagram @matmazzafera
O ex-BBB Daniel Lenhardt deu um beijão no apresentador Matheus Mazzafera! E ele não foi o único, como mostram imagens que circulam na internet. 
Em vídeos que bombaram na web na noite desta quinta (3), é possível ver a troca de afeto dos dois e outros dois participantes do "BBB 20" também participaram da gravação, Flay e o modelo Guilherme Napolitano. O bonitão também deu um selinho no comunicador. 

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"Já estão soltando o vídeo, tu viu? Foi uma brincadeira, gente, tá?", disse Daniel, em vídeos publicados em seu Instagram ao lado de Mazzafera. Gui também publicou registro da ocasião e escreveu, na rede social de fotos: "Muita risada... Fogo no parquinho... E nada que o Brasil já não tenha visto". 
Ex-BBBs Daniel e Gui Napolitano beijam Matheus Mazzafera
Ex-BBBs Daniel e Gui Napolitano beijam Matheus Mazzafera Crédito: Reprodução/Instagram @matmazzafera
Ex-BBBs Daniel e Gui Napolitano beijam Matheus Mazzafera
Ex-BBBs Daniel e Gui Napolitano beijam Matheus Mazzafera Crédito: Reprodução/Instagram @matmazzafera
Ex-BBBs Daniel e Gui Napolitano beijam Matheus Mazzafera
Ex-BBBs Daniel e Gui Napolitano beijam Matheus Mazzafera Crédito: Reprodução/Instagram @matmazzafera

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