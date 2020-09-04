Ex-BBBs Daniel e Gui Napolitano beijam Matheus Mazzafera

"Já estão soltando o vídeo, tu viu? Foi uma brincadeira, gente, tá?", disse Daniel, em vídeos publicados em seu Instagram ao lado de Mazzafera. Gui também publicou registro da ocasião e escreveu, na rede social de fotos: "Muita risada... Fogo no parquinho... E nada que o Brasil já não tenha visto".