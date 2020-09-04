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Jessica Alves, ex-Ken Humano, impressiona com cintura minúscula

Apresentadora brasileira arrancou elogios dos fãs, mas seguidores também levantaram suspeita sobre uso de Photoshop nas imagens

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 08:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 08:12
A apresentadora Jessica Alves
A apresentadora Jessica Alves Crédito: Reprodução/Instagram @jessicaalvesuk
Jessica Alves, a modelo que ficou famosa mundialmente como Ken Humano no passado, antes de fazer sua transição de gênero, surpreendeu os fãs ao surgir de maiô em uma foto do Instagram nesta terça (3). 
Isso porque a apresentadora brasileira ostentou uma cintura minúscula nos cliques feitos à beira de uma praia. 
"Adoraria que as pessoas me aceitassem como eu, mas sei que gero uma reação forte; Eu sempre tenho - meu nome, minha aparência, meu tamanho", legendou a modelo. 

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Nos comentários, seguidores alertaram para o possível uso de editores de imagem, como FaceTune e Photoshop. "No vídeo não tem essa cintura", disse um. Outro comentou: "A foto está linda, mas o Photoshop está gritando". 

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