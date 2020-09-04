Jessica Alves, ex-Ken Humano, impressiona com cintura minúscula

A apresentadora Jessica Alves Crédito: Reprodução/Instagram @jessicaalvesuk

Jessica Alves , a modelo que ficou famosa mundialmente como Ken Humano no passado, antes de fazer sua transição de gênero, surpreendeu os fãs ao surgir de maiô em uma foto do Instagram nesta terça (3).

Isso porque a apresentadora brasileira ostentou uma cintura minúscula nos cliques feitos à beira de uma praia.

"Adoraria que as pessoas me aceitassem como eu, mas sei que gero uma reação forte; Eu sempre tenho - meu nome, minha aparência, meu tamanho", legendou a modelo.