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Luto

Viviane Araújo lamenta morte de prima por covid-19

Nina estava internada há quinze dias em um hospital no Rio de Janeiro; Como você vai fazer falta na minha vida publicou a atriz

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 20:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 20:34
Viviane Araújo compartilha homenagem a prima que morreu por covid-19
Viviane Araújo compartilha homenagem a prima que morreu por covid-19 Crédito: Instagram/ @araujovivianne
Viviane Araújo publicou uma homenagem para sua prima, a influenciadora Eponina Cândido, 42, que morreu no sábado, 12, devido a complicações causadas pela covid-19.
Eponina, conhecida por seus seguidores no Instagram como Gordinha Appel, compartilhava conteúdos sobre autoestima e estava internada há quinze dias no Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins, na Zona Norte do Rio de Janeiro.
"Ai, Nina! Como você vai fazer falta na minha vida, na vida das minhas primas, suas irmãs, dos seus amigos e de todas as pessoas que te amavam até mesmo sem te conhecer [...] Obrigada por todo seu amor! Agora vá dançar aí com os anjos e fazer aquela festa que você sempre adora! Te amarei eternamente", compartilhou Viviane.
Danny Cândido, irmã de Nina, explicou no Instagram que a influenciadora vinha de um histórico de muitas internações por ser asmática e, ao contrair o novo coronavírus, que compromete os pulmões, ela não resistiu.
Ver essa foto no Instagram

Lição de Vida essa minha irmã sabe ! Exemplo ,Lição de humildade , lição em ser feliz e se contentar com o que tem, lição de não querer ter o corpo da coleguinha , a harmonização da amiguinha . Sempre se amou , independente da sua forma física . Lição que aonde ela chegava ela era ela e ponto, lição de gratidão pela vida ! Eu Sempre perguntava a ela se alguma vez ela se sentia triste por alguma coisa, ela sempre me respondia que não ! Que se amava e amava a vida dela ! Sei que estar no peso ideal e praticar exercícios físicos isso é essencial pra saúde ! ! Sempre perguntei o q ela achava em estar c aquele peso , aí ela , quero até emagrecer , mas eu me amo e sou muito feliz c minha vida ! E era mesmo ! Nina vem de um histórico de muitas internações por conta de ser asmática , com esse vírus q compromete completamente o pulmão acabou ela não resistindo ! Seja grato ! Se ame ! A vida é um sopro ... seja você ! A Nina passou nessa vida sendo ela , muito feliz e contentada com tudo que tinha ! Nunca teve vergonha dela ! Não tenha vergonha de você ! Nina foi lição ! Nina é luz !

Uma publicação compartilhada por Danny Ca?ndido (@danicandidocandido) em

O corpo de Eponina foi sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado, 12. Por conta da pandemia, não houve velório.

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