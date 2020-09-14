Viviane Araújo lamenta morte de prima por covid-19

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Aiii Nina!! ?Como vc vai fazer falta na minha vida, na vida das minhas primas, suas irmãs @danicandidocandido e @bianca.araujo10 , dos seus amigos e de todas as pessoas q te amavam até mesmo sem te conhecer! Um ser doce, alegre, de coração puro, q divertia a todos onde chegava! Se o mundo tivesse várias Nininhas , com certeza seria um mundo muito melhor! Obg por todo seu amor! Agora vá dançar aí com os anjos e fazer aquela festa q vc sempre adora! Te amarei eternamente!???????????