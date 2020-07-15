Tina Turner pausa aposentadoria para regravar hit em parceria com DJ

A cantora Tina Turner, de 80 anos, deu uma pausa em sua aposentadoria para regravar um de seus maiores hits com o DJ norueguês Kygo. Ela havia parado em 2018.

A música em questão é "What's Love Got To Do With It", originalmente lançada em 1984 e que agora ganha um remix que estará disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (17).

Tina Turner, cantora Crédito: Reprodução/Instagram

A novidade foi revelada pelo próprio DJ em suas redes sociais. "Eu nem acredito que estou lançando uma colaboração com Tina Turner. 'What's Love Got To Do With It' é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos. Parece surreal ter a oportunidade de trabalhar com essa artista lendária. Mal posso esperar para que vocês ouçam a música", publicou.

Em 2019, Kygo já havia feito um remix de outra música de Turner, "Higher Love", e entrou no ranking da Billboard Hot 100.

SUPERAÇÃO

Em outubro de 2018, a cantora recebeu um rim doado de seu marido, Erwin Bach, quando precisou passar por um transplante. Turner revelou a informação em sua mais recente biografia. "Tina Turner: My Love Story".

A cantora se casou com o executivo musical alemão em 2013, mas os dois estão juntos há quase 40 anos. No livro, ela explica que sofreu de uma doença renal e que, em 2016, apenas 20% de seus rins estavam funcionando.