Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Diva Pop

Tina Turner pausa aposentadoria para regravar hit em parceria com DJ

Artista havia anunciado parada em 2008
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 17:13

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 17:13

A cantora Tina Turner, de 80 anos, deu uma pausa em sua aposentadoria para regravar um de seus maiores hits com o DJ norueguês Kygo. Ela havia parado em 2018.
A música em questão é "What's Love Got To Do With It", originalmente lançada em 1984 e que agora ganha um remix que estará disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (17).
Tina Turner, cantora Crédito: Reprodução/Instagram
A novidade foi revelada pelo próprio DJ em suas redes sociais. "Eu nem acredito que estou lançando uma colaboração com Tina Turner. 'What's Love Got To Do With It' é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos. Parece surreal ter a oportunidade de trabalhar com essa artista lendária. Mal posso esperar para que vocês ouçam a música", publicou.
Em 2019, Kygo já havia feito um remix de outra música de Turner, "Higher Love", e entrou no ranking da Billboard Hot 100.

SUPERAÇÃO

Em outubro de 2018, a cantora recebeu um rim doado de seu marido, Erwin Bach, quando precisou passar por um transplante. Turner revelou a informação em sua mais recente biografia. "Tina Turner: My Love Story".

Veja Também

Gui Napolitano: "Tenho vontade de casar e adotar criança"

Suposta nude de Tiago Iorc vaza e fãs vão à loucura na web

Luan Santana dispensa 20 funcionários após cinco meses de pandemia

A cantora se casou com o executivo musical alemão em 2013, mas os dois estão juntos há quase 40 anos. No livro, ela explica que sofreu de uma doença renal e que, em 2016, apenas 20% de seus rins estavam funcionando.
Quando o marido tomou a decisão, a cantora disse que ficou assustada. "Ele ficou dizendo que queria me dar um de seus rins. Depois de tudo, eu me senti feliz, sobrecarregada e aliviada por termos sobrevivido a isso".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Festa da Penha: Romaria dos Ciclistas altera trânsito em Vitória
Imagem de destaque
Por que os EUA planejam registrar homens automaticamente para alistamento militar obrigatório

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados