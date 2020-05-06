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Game

'The Last of Us Part II' ganha novo trailer focado na vingança de Ellie

Jogo de ação será lançado oficialmente em 19 de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 14:06

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 14:06

Cena de
Cena de "The Last of Us Part II" Crédito: Divulgação/PlayStation
A PlayStation divulgou nesta quarta-feira (6) um novo trailer de "The Last of Us Part II", que será lançado no dia 19 de junho exclusivamente para PS4. O vídeo conta um pouco mais sobre o próximo capítulo da jornada de Ellie e Joel.
"É uma sensação no mínimo surreal. Este projeto representa não apenas anos de trabalho duro e paixão de todos aqui da Naughty Dog, como também a continuação de uma jornada que começou com Ellie, Joel, e todos vocês, mais ou menos sete anos atrás. Tivemos algumas reviravoltas, mas temos sorte de ter vocês conosco durante todo o caminho", disse Neil Druckmann, diretor do game, em post no blog oficial da PlayStation.
Druckmann disse ainda que novidades surgirão em breve e que as pré-vendas estão de volta na PS Store. Na última segunda (4), ele confirmou que o jogo havia sido oficialmente finalizado. Nas imagens divulgadas nesta quarta é possível ver no começo Ellie mais jovem, cavalgando e aprendendo a tocar violão e, depois, há uma sequência de eventos violentos, com a personagem em busca de vingança.
Desenvolvido pela Naughty Dog, "The Last of Us" é um famoso game lançado para PlayStation 3 em 2013 e para PS4 em 2014. Ele se passa em um mundo pós-apocalíptico e acompanha a jornada do personagem Joel, um sobrevivente que pode ter encontrado a cura para uma infecção fatal em Ellie, uma garota imune ao vírus.

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O jogo se passa nos Estados Unidos, em 2033, país sob controle do exército e devastado após a contaminação de grande parte da população por uma doença causada pelo fungo Cordyceps, que infecta o cérebro e deixa as pessoas parecidas com zumbis -agressivas, monstruosas e sem consciência.
O jogo de ação e aventura também será transformado em uma série pelas mãos do criador do seriado "Chernobyl", Craig Mazin. A informação foi divulgada pela própria desenvolvedora do game, Naughty Dog, e a série ainda não tem data de estreia. Druckmann também participará da adaptação para a TV como coroteirista e produtor executivo. Sony Pictures e PlayStation Pictures dividem a produção.

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