'The Last of Us Part II' ganha novo trailer focado na vingança de Ellie

Cena de "The Last of Us Part II" Crédito: Divulgação/PlayStation

A PlayStation divulgou nesta quarta-feira (6) um novo trailer de "The Last of Us Part II", que será lançado no dia 19 de junho exclusivamente para PS4. O vídeo conta um pouco mais sobre o próximo capítulo da jornada de Ellie e Joel.

"É uma sensação no mínimo surreal. Este projeto representa não apenas anos de trabalho duro e paixão de todos aqui da Naughty Dog, como também a continuação de uma jornada que começou com Ellie, Joel, e todos vocês, mais ou menos sete anos atrás. Tivemos algumas reviravoltas, mas temos sorte de ter vocês conosco durante todo o caminho", disse Neil Druckmann, diretor do game, em post no blog oficial da PlayStation.

Druckmann disse ainda que novidades surgirão em breve e que as pré-vendas estão de volta na PS Store. Na última segunda (4), ele confirmou que o jogo havia sido oficialmente finalizado. Nas imagens divulgadas nesta quarta é possível ver no começo Ellie mais jovem, cavalgando e aprendendo a tocar violão e, depois, há uma sequência de eventos violentos, com a personagem em busca de vingança.

Desenvolvido pela Naughty Dog, "The Last of Us" é um famoso game lançado para PlayStation 3 em 2013 e para PS4 em 2014. Ele se passa em um mundo pós-apocalíptico e acompanha a jornada do personagem Joel, um sobrevivente que pode ter encontrado a cura para uma infecção fatal em Ellie, uma garota imune ao vírus.

O jogo se passa nos Estados Unidos, em 2033, país sob controle do exército e devastado após a contaminação de grande parte da população por uma doença causada pelo fungo Cordyceps, que infecta o cérebro e deixa as pessoas parecidas com zumbis -agressivas, monstruosas e sem consciência.