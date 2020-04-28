Música de Lizzo é retirada de videogame após letra ser considerada racista

'Rock Band 4' excluiu a música 'Juice' de seu catálogo 48h após integrá-la
Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 14:53

A cantora Lizzo recebe o prêmio de melhor performance solo pop por
A cantora Lizzo ao receber o prêmio de melhor performance solo pop por "Truth Hurts" durante o 62º Grammy Awards Crédito: MATT SAYLES/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O jogo musical "Rock Band 4" retirou de sua base de dados a música "Juice", da cantora Lizzo, 48 horas após lançar a canção dentro do game. "'Juice' está sendo retirada da loja e lançaremos uma versão atualizada o mais rápido possível, provavelmente no final da próxima semana. Desculpas por qualquer inconveniente", declarou o perfil oficial do game no Twitter.
Segundo o site NME, a música incentivaria os fãs a cantarem uma ofensa racial, especialmente porque é preciso tocar um trecho considerado ofensivo para conseguir a pontuação máxima. "O suco não vale a pena se não for assim. Espere, nigga, por favor. Não me faça ter que agarrar essa vadia" [sic], diz o verso.

Palavras como "nigga" e "nigger" são considerados racistas na língua inglesa por remeterem aos tempos da escravidão.
"Rock Band" é um videogame de música que surgiu em 2007 como concorrente do "Guitar Hero". Recentemente ele anunciou novidades como a música "Bad Decisions", lançada recentemente pelos Strokes, "Girls Like You", do Maroon 5, e "Juice", uma das faixas mais populares de Lizzo.

