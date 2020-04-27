'The Last of Us Part II' e 'Ghost of Tsushima' ganham data de lançamento

The Last of Us Part II Crédito: Divulgação

A PlayStation anunciou nesta segunda-feira (27) a data de lançamento do esperado jogo "The Last of Us Part II": 19 de junho. Além disso, a empresa revelou em seu blog que "Ghost of Tsushima" chegará em 17 de julho.

"The Last of Us" é um famoso game lançado para PlayStation 3 em 2013 e para PS4 em 2014. Ele se passa em um mundo pós-apocalíptico e acompanha a jornada do personagem Joel, um sobrevivente que pode ter encontrado a cura para uma infecção fatal em Ellie, uma garota imune ao vírus.

O jogo de ação e aventura também será transformado em uma série pelas mãos do criador do seriado "Chernobyl", Craig Mazin. A informação foi divulgada pela própria desenvolvedora do game, Naughty Dog, e a série ainda não tem data de estreia.