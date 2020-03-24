Novo livro de Jogos Vorazes tem capa e título em português divulgados

Para a felicidade dos fans, Suzanne Collins irá lança um livro pré-sequência de Jogos Vorazes. A obra se passará 64 anos antes da narrativa da trilogia e irá mostrar a juventude do frio e sanguinário presidente Snow. Como divulgado pela Editora Rocco, no domingo (22), o título será "A Cantiga dos pássaros e das Serpentes", do original "The Balad of Songbirds and Snakes".
Sendo lançado no dia 19 de maio nos Estados Unidos, o novo livro ainda não tem data de publicação no Brasil. A autora liberou para a revista americana Enterteiment Wekly uma prévia, disponível em seu site. A EW também divulgou em primeira mão uma arte do protagonista da obra ainda novo.
Quase dez anos depois da publicação do último livro da trilogia, "A esperança", esse novo retalho da história levará mais complexidade ao universo da capital Panem e dos 12 distritos. A divisão territorial é uma leitura distópica da América do Norte, na qual a capital atua de forma ditatorial, forçando cada um dos distritos a selecionar uma moça e um rapaz a cada ano para uma batalha mortal televisionada.
A trama da saga envolve obscuridades políticas, ação e um toque de romance, características que a levaram às telas de cinema, entre os anos de 2012 e 2015. Os filmes tornaram popular a atriz Jennifer Lawrence, que interpretou a protagonista Katniss Everdeen.