Leoni lança vídeo para ajudar na produção de poesias na quarentena

Leoni tem se mobilizado nas redes para produzir conteúdo durante a pandemia de COVID-19 Crédito: Reprodução/ Facebook LeoniOficial

O cantor Leoni está focado na produção de conteúdo para ajudar o brasileiro a não se entediar no período de quarentena para evitar a pandemia do coronavírus. O músico, que durante a última semana produziu um show intimista, agora soltou no Youtube um vídeo falando sobre a obra Poesia Completa, da poetisa contemporânea Orides Fontela. As duas atitudes foram suas formas de se colocar em meio à crise de saúde mundial.

"Para ocupar o meu e o seu tempo durante a quarentena, resolvi produzir conteúdos sobre poesia. Uma forma de voltar a ler e escrever poesia, junto com vocês. Vamos nessa?", escreveu Leoni na descrição do vídeo.

No vídeo, Leoni fala da dificuldade em escrever poesias e do cenário literário atual. A ação gerou boa repercussão. Nos comentários, internautas relataram sua satisfação com o projeto. "Excelente vídeo! Obrigado pela reflexão e indicações! Como faz falta a poesia no dia a dia!", disse um seguidor. "Leone, vc é iluminando", publicou outro.

Leoni, além de músicas românticas que marcaram época, também é dono de quatro livros: "Letra, Música e Outros Conversas", "Baião de 2", "Margarida Mostrando os dentes" e "Manual de sobrevivência no mundo digital". A experiência do cantor-compositor com a literatura vem de outras épocas. Na legenda da sua nova sequência de vídeos, intitulada "Poesia é difícil. Que bom!", o artista afirmou querer voltar a ler e produzir versos.

CONFIRA O SHOW INTIMISTA DE LEONI NA QUARENTENA