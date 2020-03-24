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Coronavírus

Leoni lança vídeo para ajudar na produção de poesias na quarentena

O cantor aproveita o período de quarentena para fazer shows e discutir arte com os seguidores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 14:54

Publicado em 24 de Março de 2020 às 14:54

Leoni
Leoni tem se mobilizado nas redes para produzir conteúdo durante a pandemia de COVID-19 Crédito: Reprodução/ Facebook LeoniOficial
O cantor Leoni está focado na produção de conteúdo para ajudar o brasileiro a não se entediar no período de quarentena para evitar a pandemia do coronavírus. O músico, que durante a última semana produziu um show intimista, agora soltou no Youtube um vídeo falando sobre a obra Poesia Completa, da poetisa contemporânea Orides Fontela. As duas atitudes foram suas formas de se colocar em meio à crise de saúde mundial. 
"Para ocupar o meu e o seu tempo durante a quarentena, resolvi produzir conteúdos sobre poesia. Uma forma de voltar a ler e escrever poesia, junto com vocês. Vamos nessa?", escreveu Leoni na descrição do vídeo.
No vídeo, Leoni fala da dificuldade em escrever poesias e do cenário literário atual. A ação gerou boa repercussão. Nos comentários, internautas relataram sua satisfação com o projeto. "Excelente vídeo! Obrigado pela reflexão e indicações! Como faz falta a poesia no dia a dia!", disse um seguidor. "Leone, vc é iluminando", publicou outro.

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Leoni, além de músicas românticas que marcaram época, também é dono de quatro livros: "Letra, Música e Outros Conversas", "Baião de 2", "Margarida Mostrando os dentes" e "Manual de sobrevivência no mundo digital".  A experiência do cantor-compositor com a literatura vem de outras épocas. Na legenda da sua nova sequência de vídeos, intitulada "Poesia é difícil. Que bom!", o artista afirmou querer voltar a ler e produzir versos.

CONFIRA O SHOW INTIMISTA DE LEONI NA QUARENTENA

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