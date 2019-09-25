Cantora Lizzo desbancou Cardi B e transformou música de 2017 em hit

A cantora Lizzo Crédito: Instagram/lizzobeeating

Lizzo, 31, acaba de desbancar a rapper Cardi B e adquirir mais um recorde para a sua coleção. Nesta segunda-feira (23), a cantora se manteve pela quarta semana consecutiva no posto de número um na parada Billboard Hot 100, com a música "Truth Hurts".

Com isso, ela se torna a artista feminina de rap com música solo que ocupou a posição por mais tempo. O recorde anterior era de Cardi B.

"Caí de amores pelo mundo da música quando eu tinha 9 anos de idade... Eu sei que é clichê, mas a música foi literalmente meu namorado", diz Lizzo em uma publicação no Instagram em que comemora o novo recorde. "Eu não tinha ideia de que esse relacionamento [com a música] poderia me levar tão longe. Se a pequena Lizzo ao menos soubesse o que ela conquistaria quando pegou aquela flauta, ou escreveu canções em seu quarto, ou forçou suas amigas a fazerem bandas...", lembrou.

Mas afinal, quem é Lizzo? O nome da norte-americana nascida em Detroit, que na verdade é Melissa Viviane Jefferson, pipocou nos últimos meses. As músicas "Juice" e "Tempo", lançadas este ano, invadiram rádios internacionais. Mas o mais curioso é que "Truth Hurts", a que mais faz sucesso atualmente, foi lançada em 2017.

Na época em que a lançou, Lizzo estava desesperançosa com sua carreira. "Eu chorava no meu quarto o dia todo. Pensava: 'Se eu parasse de fazer música agora, ninguém se importaria", disse em uma entrevista à revista Elle.

O produtor da cantora foi o responsável por não fazê-la desistir, dizendo que mesmo que sua música não parecesse importante para o mundo, pelo menos era importante para eles dois. "Então, tomei a decisão de continuar como artista", disse. E a decisão foi certeira. Recém-descoberta, a cantora já coleciona fãs famosos, como Beyoncé e Rihanna -que chegou a dizer que adoraria gravar com a nova artista.

Depois de se formar em performance musical na Universidade de Houston, Lizzo já lançou três álbuns: "Lizzobangers" (2013), "Big Grrrl Small World" (2015) e "Cuz I Love You" (2019).

Militante e ativista que fala sobre gordofobia, machismo e o mundo LGBT+, ela escreve letras sobre assuntos polêmicos, mas também sobre aceitação e positividade. Em "Juice", por exemplo, ela fala sobre o amor próprio: "Espelho, espelho meu/Não diga, porque eu já sei que sou linda".

A cantora não tem medo de aparecer de lingerie em clipes, e em seus shows está sempre acompanhada de bailarinas plus size, chamadas de "Big Grrrls".

Os homens ainda dominam a indústria da música e empresas americanas, mas quando nos encontramos e ficamos juntas, é incrível. Eles não podem nos quebrar Lizzo, em entrevista ao portal Austin360