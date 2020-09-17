Taylor Hanson e esposa anunciam que estão esperando 7º filho

Sucesso na década de 90, o vocalista da banda Hanson, Taylor Hanson, revelou na terça-feira, 15, que sua esposa, Natalie Anne Hanson, está grávida do sétimo filho do casal. O filho mais velho do cantor de 37 anos tem 17 anos e o mais novo, um.
"O melhor tipo de inesperado. Número sete chegando em dezembro", anunciou Taylor, já informando a data esperada para o nascimento do bebê mas sem informar o sexo. Natalie também revelou a novidade em uma publicação no Instagram, e a classificou como "a maior pequena surpresa em muito tempo".
Taylor e Natalie publicaram uma foto em que aparecem de mãos dadas, com Natalie com uma mão na barriga. Eles se conheceram em 2000 e se casaram em 2002. Os dois são pais de Jordan, de 17 anos, Penelope, de 15, River, de 14, Viggo, 11, Wilhelmina, 7, e Claude, a atual caçula, de 1 ano.
A banda Hanson, criada em 1992 e formada pelos irmãos Taylor, Zac e Isaac, continua em atividade até hoje, e o último álbum lançado foi em 2018, chamado String Theory. Nos comentários da publicação de Taylor, alguns fãs deram os parabéns pela novidade: Eba, bebê número sete! Digo por experiência própria que a sétima criança é a melhor!.