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Ed Sheeran se torna pai pela primeira vez

Cantor britânico e Cherry Seaborn, que esconderam a gravidez durante a pandemia, são pais de uma menina

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 17:54
Ed Sheeran com a esposa Cherry Seaborn
Ed Sheeran com a esposa Cherry Seaborn Crédito: Instagram/@teddysphotos
Ed Sheeran e Cherry Seaborn conseguiram esconder a gestação ao longo da pandemia do novo coronavírus. O cantor britânico usou as redes sociais nesta segunda-feira, 31, para comemorar o nascimento da filha na semana passada.
"Deixo aqui uma mensagem rápida. É que tenho uma notícia que quero partilhar com vocês. Na semana passada, com a ajuda de uma equipa maravilhosa, a Cherry deu à luz à nossa filha linda e saudável - Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Estamos completamente apaixonados por ela", declarou o cantor.
Ed Sheeran também contou que tudo ocorreu bem no parto, que foi realizado em meio a pandemia de covid-19. "Ela e a mãe estão muito bem, estamos nas nuvens. Esperamos que possam respeitar a nossa privacidade nesta altura. Muito amor. Nos vemos quando for a hora de voltar", escreveu o músico no Instagram.
Sheeran e Cherry Seaborn eram amigos de infância e estão casados há um ano.

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