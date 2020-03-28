Stênio Garcia pensa em entrar na justiça contra a Globo caso ele seja demitido

O ator capixaba Stênio Garcia Crédito: Reprodução/Instagram @mari_saade

O ator Stênio Garcia, 87, pensa em ir à justiça contra a Globo caso a emissora continue tentando demiti-lo. Segundo o próprio artista, o canal já solicitou que ele compareça à sede carioca para assinar o seu desligamento.

Porém, em entrevista ao colunista Alessandro Lo-bianco do A Tarde É Sua, da RedeTV!, Garcia disse que foi prometido que ele deveria apresentar um projeto futuro até o final do mês de março para que o desligamento não acontecesse.

Em áudio enviado ao colunista, Garcia diz que conseguiu ser escalado para uma futura novela de Gloria Perez em 2021. E falou que a Globo deve cumprir com a sua palavra.

"Eles me exigiram um projeto futuro até o dia 25 de março, eu consegui e fui escalado. Agora, se eles não cumprirem o que foi prometido vou na justiça, porque não vou assinar nada (o fim do contrato). Palavra tem que ser cumprida", disse Stênio Garcia.

Stênio Garcia tem mais de 40 anos de contribuições para a Globo e já fez trabalhos que até hoje são lembrados. Dentre eles destaque para a série "Carga Pesada", na qual contracenava com Antonio Fagundes e ficou no ar de 2003 a 2007.

Procurada, a Globo diz que não comenta detalhes de contratos.

BRIGA

Um bilhete escrito em um pedaço de papel de pão pode ter sido o motivo do desentendimento entre Silvio de Abreu e Stenio Garcia, que não marca presença na teledramaturgia da Globo desde 2012, quando atuou em "Salve Jorge", novela de Gloria Perez.

A mulher do ator, a também atriz Mari Saade, afirma que seu marido teria sido prejudicado desde que a direção artística da emissora passou de Manoel Martins para Silvio, que "odeia o Stenio e guarda esse rancor desde 1968". A declaração foi dada à coluna da jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.