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Stênio Garcia pensa em entrar na justiça contra a Globo caso ele seja demitido

Ator tem futuro incerto na emissora mesmo após proposta de emprego
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 08:03

Publicado em 28 de Março de 2020 às 08:03

O ator capixaba Stênio Garcia
O ator capixaba Stênio Garcia Crédito: Reprodução/Instagram @mari_saade
O ator Stênio Garcia, 87, pensa em ir à justiça contra a Globo caso a emissora continue tentando demiti-lo. Segundo o próprio artista, o canal já solicitou que ele compareça à sede carioca para assinar o seu desligamento.
Porém, em entrevista ao colunista Alessandro Lo-bianco do A Tarde É Sua, da RedeTV!, Garcia disse que foi prometido que ele deveria apresentar um projeto futuro até o final do mês de março para que o desligamento não acontecesse.
Em áudio enviado ao colunista, Garcia diz que conseguiu ser escalado para uma futura novela de Gloria Perez em 2021. E falou que a Globo deve cumprir com a sua palavra.
"Eles me exigiram um projeto futuro até o dia 25 de março, eu consegui e fui escalado. Agora, se eles não cumprirem o que foi prometido vou na justiça, porque não vou assinar nada (o fim do contrato). Palavra tem que ser cumprida", disse Stênio Garcia.

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Stênio Garcia tem mais de 40 anos de contribuições para a Globo e já fez trabalhos que até hoje são lembrados. Dentre eles destaque para a série "Carga Pesada", na qual contracenava com Antonio Fagundes e ficou no ar de 2003 a 2007.
Procurada, a Globo diz que não comenta detalhes de contratos.

BRIGA

Um bilhete escrito em um pedaço de papel de pão pode ter sido o motivo do desentendimento entre Silvio de Abreu e Stenio Garcia, que não marca presença na teledramaturgia da Globo desde 2012, quando atuou em "Salve Jorge", novela de Gloria Perez.
A mulher do ator, a também atriz Mari Saade, afirma que seu marido teria sido prejudicado desde que a direção artística da emissora passou de Manoel Martins para Silvio, que "odeia o Stenio e guarda esse rancor desde 1968". A declaração foi dada à coluna da jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.
De acordo com Mari, Silvio teria tomado as dores da ex-mulher de Stenio, Cleyde Yáconis, a quem o autor idolatrava: "Quando Stenio era casado com ela, ele não saía do camarim dela. Stenio até achava que ele queria ter sido o marido dela, mas era admiração mesmo".

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