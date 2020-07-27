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Socialite que gastou mais de R$ 20 milhões em plásticas perde apartamentos

Jocelyn Wildenstein, a socialite de Nova York que fez mais de 30 cirurgias estéticas só no rosto, decretou falência após torrar uma fortuna de aproximadamente US$ 2,5 bilhões

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 09:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 09:03
A socialite Jocelyn Wildenstein, que ficou famosa pelo apelido de Mulher Gato, em referência às mais de 30 plásticas que já fez no rosto; procedimentos custaram cerca de 4 milhões de dólares até 2020
A socialite Jocelyn Wildenstein Crédito: Reprodução/Instagram @jocelyn_wildenstein_fan_page
Jocelyn Wildenstein, famosa pelo apelido de Mulher Gato em referência às mais de 30 cirurgias plásticas que já fez no rosto, perdeu, de uma vez só, três apartamentos que possuía no Trump World Tower, em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo informações da Glamurama, em maio de 2018 a mulher do falecido bilionário Alec Wildenstein precisou decretar falência por ter gastado a fortuna de US$ 2,5 bilhões que recebeu quando se divorciou dele, em 1999. 
Agora, os apartamentos que tinha no arranha-céu de 72 andares foram confiscados por autoridades norte-americanas a fim de garantir que alguns dos principais credores da socialite não ficassem sem receber. De acordo com a publicação, os imóveis foram leiloados por US$ 7,6 milhões, algo em torno de R$ 39,6 milhões, na última semana. 
Outros itens de valor de Jocelyn, como carros de luxo e vestidos assinados por ateliês famosos internacionalmente, também devem ser vendidos para os mesmos fins em breve, segundo Glamurama. 

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Jocelyn, de 79 anos, é natural de Lausanne, na Suíça. Só as intervenções cirurgias às que se submeteu a socialite teriam levado dos cofres dela cerca de US$ 4 milhões, o que daria algo como R$ 20,8 milhões. 

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