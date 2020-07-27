Fábio Assunção e filho exibem tanquinhos sarados em foto rara

Fábio Assunção não ficou feliz em só ostentar a boa forma por aí sozinho. Neste domingo (26), decidiu exibir o corpão musculoso ao lado do filho, João Assunção, de 17 anos.
Os dois usaram máscaras para posar abraçados em uma praia e, na legenda, o ator escreveu: "As pranchas já temos, só falta o mar colaborar e segurar a onda pra gente poder ficar em cima delas".
Os seguidores aproveitaram para rasgar elogios ao galã. "Nossa! E esse tanquinho?". Outro parabenizou: "Parabéns pela superação". "Está muito bem", escreveu outra fã.