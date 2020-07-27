Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na praia

Fábio Assunção e filho exibem tanquinhos sarados em foto rara

Ator e o filho de 17 anos, João Assunção, posaram abraçados em praia e Fábio brincou com vontade de surfar com o herdeiro na legenda do post
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 08:21

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 08:21

João Assunção e o pai, o ator Fábio Assunção em praia do Rio de Janeiro
João Assunção e o pai, o ator Fábio Assunção Crédito: Reprodução/Instagram @fabioassuncaooficial
Fábio Assunção não ficou feliz em só ostentar a boa forma por aí sozinho. Neste domingo (26), decidiu exibir o corpão musculoso ao lado do filho, João Assunção, de 17 anos. 
Os dois usaram máscaras para posar abraçados em uma praia e, na legenda, o ator escreveu: "As pranchas já temos, só falta o mar colaborar e segurar a onda pra gente poder ficar em cima delas". 

Veja Também

Foto: Gusttavo Lima posa na academia e braços impressionam: "Monstro"

Novo álbum de Taylor Swift vende mais de 1,3 milhão de cópias em 24 horas

Guarda de Vila Velha ganha milhares de fãs na web com vídeos de humor

Os seguidores aproveitaram para rasgar elogios ao galã. "Nossa! E esse tanquinho?". Outro parabenizou: "Parabéns pela superação". "Está muito bem", escreveu outra fã. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho
Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026
Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados