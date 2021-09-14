Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Que susto!

Simone e Simaria tranquilizam fãs que pensaram que elas sofreram acidente de avião

Os fãs teriam visto nos destroços duas letras 'S'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 set 2021 às 17:16

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 17:16

A dupla sertaneja Simone e Simaria no palco do The Voice, na Globo
A dupla sertaneja Simone e Simaria no palco do The Voice, na Globo Crédito: Globo/João Cotta
As cantoras Simone e Simaria tranquilizaram fãs na manhã desta terça-feira (14) a respeito de boatos de que ambas estariam dentro do avião que sofreu uma queda em Piracicaba, no interior de São Paulo.
Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 9h uma aeronave de pequeno porte caiu em uma área de vegetação provocando uma incêndio no local. Sete pessoas morreram.
"Uma notícia começou a se espalhar de que a gente estaria nesse jato. Estamos bem. A gente tem muita coisa para cumprir ainda", disse Simaria. "Nos solidarizamos com as famílias de quem estava no avião", emendou Simone no Encontro com Fátima (Globo)
Segundo elas, fãs viram nos destroços duas letras 'S' e pensaram ser o avião da dupla. Porém, essa informação não é verdadeira.
As chamas já foram contidas na área do impacto, mas se alastraram para a vegetação de eucalipto. Os bombeiros tentavam controlar o incêndio na manhã de terça.
De acordo com o major Marcos Palumbo, não foi possível reconhecer as vítimas, pois a maioria estava carbonizado. Nenhum dos ocupantes da aeronave, que constavam na lista de passageiros do voo, sobreviveu ao impacto seguido de incêndio, afirmou o major.

Veja Também

"Nunca fui tão humilhado", diz Biel após ser expulso de restaurante em SP

Morenna puxa campanha por votos no MTV Miaw: "1ª mulher do ES indicada"

Após internação por drogas, Bento Ribeiro aparece sarado e ganha elogios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula transforma em lei projeto apresentado por capixaba
Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES
Mulher é agredida e tem moto roubada pelo ex-companheiro em Marilândia
Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados