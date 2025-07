Mundo

Morre aos 50 anos a cantora e apresentadora Preta Gil

Filha do cantor Gilberto Gil, Preta estava nos Estados Unidos fazendo tratamentos experimentais contra câncer.

Publicado em 20 de julho de 2025 às 21:25

A cantora e apresentadora Preta Gil morreu de complicações de um câncer Crédito: Instagram/Preta Gil

A cantora Preta Gil morreu neste domingo (20/7) aos 50 anos após complicações de um câncer no intestino. >

Filha do cantor Gilberto Gil e da empresária Sandra Gadelha, Preta estava nos Estados Unidos fazendo tratamentos experimentais contra a doença, descoberta em janeiro de 2023.>

Ela deixa o filho Francisco Gil e a neta Sol de Maria. >

Em agosto de 2023, a cantora anunciou que seu câncer havia se espalhado por quatro pontos. Ela estava nos EUA desde maio deste ano. A previsão era de que o tratamento continuasse até agosto.>

Meses antes, em março, Preta se emocionou ao retornar ao carnaval de Salvador - um dos palcos em que se projetou como cantora. >

Semanas após receber alta do tratamento no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ela acompanhou os desfiles do camarote da família Gi e foi homenageada por vários artistas, como a cantora Ivete Sangalo.>

"Só Deus sabe como sonhei e lutei pra estar aqui!!! Carnaval de Salvador, com todo seu axé, magia e poder!!! Tô aqui pra receber minha dose de cura que vem de vocês!", escreveu Preta no Instagram. >

Conselho de Gilberto Gil

Em agosto de 2024, Preta falou em uma entrevista ao apresentador Pedro Bial de uma conversa que teve com seu pai, Gilberto Gil, enquanto tratava o câncer.>

Segundo ela, Gil lhe disse: "Se estiver sendo muito difícil pra você e se for sua hora, aceite". "Se estiver muito pesado pra você, vai, se deixa ir. É muito ruim viver com esse incômodo e lutando da forma que você tá lutando.">

A cantora escreveu sobre o diálogo em seu livro "Preta Gil: Os primeiros 50".>

Nele, ela afirma que Gil ainda lhe disse que "a natureza é sábia: somos parte dela e vamos voltar pra ela, isso faz parte da vida".>

A cantora diz que o conselho do pai foi crucial para que ela percebesse que não queria morrer e enfocasse seu tratamento. >

"Aquilo virou uma chave na minha cabeça porque em nenhum momento ninguém tinha me dito que eu estava correndo risco de vida ainda. O pai trouxe a realidade e eu falei: 'Não quero morrer, não. Não chegou a minha hora, não'. E funcionou muito", disse.>

Descoberta do câncer

Em meio ao tratamento contra o câncer, Preta Gil revelou em suas redes sociais que estava usando uma bolsa de colostomia definitiva.>

O item, acoplado no corpo após uma cirurgia, permite que as fezes e gases sejam eliminados do intestino grosso diretamente para a bolsa coletora que fica fixada no abdômen.>

"Eu estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Dessa vez, eu tive que colocar uma bolsinha definitiva, e não provisória, como foi a do ano passado", afirmou a cantora, internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP).>

"Vou ficar para sempre com essa bolsinha e sou muito grata a ela. E as enfermeiras de ileostomia [procedimento de abertura no intestino delgado] estão me dando aulas e dicas de como será em casa", disse, em vídeo postado em suas redes.>

Preta foi diagnosticada com câncer no intestino (também chamado de câncer colorretal) em 2023, após exames terem apontado a presença de um tumor do tipo adenocarcinoma na porção final do órgão.>

No mesmo ano, a cantora fez uma cirurgia para a retirada de parte do intestino grosso devido aos tumores e usou uma bolsa de colostomia temporária. >

O item foi retirado no mesmo ano, após a cantora anunciar que o câncer estava em remissão.>

No entanto, meses depois, Preta revelou que, durante exames de rotina, descobriu que o câncer havia voltado.>

Em 2024, ela precisou amputar o reto como parte do tratamento.>

Em 29 de dezembro, foi submetida a um novo procedimento cirúrgico, que durou 21 horas, e removeu novos tumores do intestino grosso. >

* Com reportagem de Simone Machado.>

