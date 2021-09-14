Após internação por drogas, Bento Ribeiro aparece sarado e ganha elogios

O humorista Bento Ribeiro mostra rotina fitness e o corpo sarado Crédito: Instagram/@ribeirobentto

Bento Ribeiro vem chamando atenção nas redes sociais com o corpo sarado. O humorista e filho do escritor João Ubaldo Ribeiro mostra sua rotina fitness quatro meses após revelar sua luta contra o álcool e as drogas sintéticas.

O shape vem recebendo elogios em suas postagens: "Lindo e bem humorado", "Tão lindo", "Essas suas fotos pós-treino...", citam alguns comentários.

Bento, que completou 40 anos em junho, vem mantendo a rotina saudável e de trabalho, servindo de exemplo para os seguidores. Ele falou sobre sua situação no podcast "Ben-Yur", que apresenta com o amigo Yuri Moraes.

"Passei por umas crises pessoais. Não estava mais funcionando. Não conseguia mais fazer humor. Tinha muita coisa na minha vida que eu não estava conseguindo lidar. Tive umas crises, entrei em parafuso e meio que não consegui trabalhar direito. (...) Minha cabeça estava quebrada por um tempo, muitas coisas pessoais, drogas, merda que eu fazia... Um monte de comportamento. Estava meio perdido", desabafou ele no primeiro episódio do podcast.