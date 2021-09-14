Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Volta por cima

Após internação por drogas, Bento Ribeiro aparece sarado e ganha elogios

Humorista mostra rotina diferente de quando usava "ácido"

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 10:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2021 às 10:47
O humorista Bento Ribeiro mostra rotina fitness e o corpo sarado
O humorista Bento Ribeiro mostra rotina fitness e o corpo sarado Crédito: Instagram/@ribeirobentto
Bento Ribeiro vem chamando atenção nas redes sociais com o corpo sarado. O humorista e filho do escritor João Ubaldo Ribeiro mostra sua rotina fitness quatro meses após revelar sua luta contra o álcool e as drogas sintéticas.
O shape vem recebendo elogios em suas postagens: "Lindo e bem humorado", "Tão lindo", "Essas suas fotos pós-treino...", citam alguns comentários.
Bento, que completou 40 anos em junho, vem mantendo a rotina saudável e de trabalho, servindo de exemplo para os seguidores. Ele falou sobre sua situação no podcast "Ben-Yur", que apresenta com o amigo Yuri Moraes.
"Passei por umas crises pessoais. Não estava mais funcionando. Não conseguia mais fazer humor. Tinha muita coisa na minha vida que eu não estava conseguindo lidar. Tive umas crises, entrei em parafuso e meio que não consegui trabalhar direito. (...) Minha cabeça estava quebrada por um tempo, muitas coisas pessoais, drogas, merda que eu fazia... Um monte de comportamento. Estava meio perdido", desabafou ele no primeiro episódio do podcast.
Segundo Bento, o período na clínica foi para dar uma "limpada no organismo". "Fui para uma clínica para dar uma limpada, só para desintoxicar mesmo. Lá tem umas sessões de grupos, mas basicamente você fica num ambiante meio que se limpando", explicou o humorista, que já revelou ter usado ácido na época da MTV.

Veja Também

'Anos isolado cuidando da saúde física e mental', conta Bento Ribeiro

Datena fala como foi fumar maconha pela primeira vez

Ex-Carrossel, Thomaz Costa joga maconha fora e diz que vai se converter

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

drogas Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O Chelsea venceu o Palmeiras em 2021 e é o atual campeão do Mundial de Clubes
Mundial de Clubes 2029: Fifa lança ranking de classificação; confira posição do seu time
O governador Ricardo Ferraço no Encontro Nacional de Segurança Pública, em Vitória
Cris Samorini reafirma lealdade a Pazolini após ligação de Ricardo
Fã já participou de shows com o grupo Sorriso Maroto
"Karol do Caixão": fã de Sorriso Maroto se prepara para reencontro no ‘Eu Sou a História’

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados