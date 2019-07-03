'Anos isolado cuidando da saúde física e mental', conta Bento Ribeiro

Bento Ribeiro em foto postada em junho de 2018 e na imagem mais recente, postada em 1º de julho de 2019 Crédito: Instagram / @ribeirobentto

O ator e apresentador Bento Ribeiro reapareceu em suas redes sociais na última segunda-feira, 1º, com um visual diferente e uma mensagem: "Longos dias na clínica. Finalmente me sentindo bem o suficiente pra voltar pro mundo real. Anos isolado cuidando da minha saúde física e sanidade mental".

Nos comentários, Bento Ribeiro recebeu o apoio de personalidades como Tatá Werneck, Tom Cavalcante, PC Siqueira, Dani Calabresa, Marcelo Adnet e Caito Mainier, além de milhares de seguidores.

Diante da repercussão, Bento gravou uma série de stories agradecendo o apoio na tarde desta terça-feira, 2: "Obrigado, de coração, por todas as mensagens. Jamais ia esperar que esse post ia causar tanta comoção desse jeito."

"Ninguém precisa se preocupar. Eu tava mal e agora eu tô bem. É isso. Ninguém precisa ficar com pena de mim, nem nada. Vamos focar nas coisas boas da vida e bola pra frente. Valeu!", finalizou.