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RECUPERAÇÃO

'Anos isolado cuidando da saúde física e mental', conta Bento Ribeiro

Ator tranqulizou fãs após postagem relatando 'longos dias na clínica': 'ninguém precisa se preocupar'

Publicado em 

02 jul 2019 às 22:01

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 22:01

Bento Ribeiro em foto postada em junho de 2018 e na imagem mais recente, postada em 1º de julho de 2019 Crédito: Instagram / @ribeirobentto
O ator e apresentador Bento Ribeiro reapareceu em suas redes sociais na última segunda-feira, 1º, com um visual diferente e uma mensagem: "Longos dias na clínica. Finalmente me sentindo bem o suficiente pra voltar pro mundo real. Anos isolado cuidando da minha saúde física e sanidade mental".
Nos comentários, Bento Ribeiro recebeu o apoio de personalidades como Tatá Werneck, Tom Cavalcante, PC Siqueira, Dani Calabresa, Marcelo Adnet e Caito Mainier, além de milhares de seguidores.
Diante da repercussão, Bento gravou uma série de stories agradecendo o apoio na tarde desta terça-feira, 2: "Obrigado, de coração, por todas as mensagens. Jamais ia esperar que esse post ia causar tanta comoção desse jeito."
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"Ninguém precisa se preocupar. Eu tava mal e agora eu tô bem. É isso. Ninguém precisa ficar com pena de mim, nem nada. Vamos focar nas coisas boas da vida e bola pra frente. Valeu!", finalizou.
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Bento Ribeiro ficou conhecido especialmente durante sua passagem pela MTV, onde esteve em programas como o Comédia MTV e o Furo MTV. Bento é filho de João Ubaldo Ribeiro, escritor morto em 2014.

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