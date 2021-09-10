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Ex-Carrossel, Thomaz Costa joga maconha fora e diz que vai se converter

Ator postou conteúdos no Instagram e revelou a transformação

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 13:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2021 às 13:08
Convertido ao cristianismo, Thomaz Costa publicou um vídeo jogando maconha na privada
Convertido ao cristianismo, Thomaz Costa publicou um vídeo jogando maconha na privada Crédito: Instagram/@thocostaoficial
Convertido ao cristianismo, Thomaz Costa mostrou que está focado em mudar seu estilo de vida. O ator, famoso pelo papel de Daniel Zapata na última versão nacional de Carrossel (SBT), e participante do reality Ilha Record, que terminou nesta quinta (9), fez uma postagem dizendo estar livre das drogas.
Nela, o ator cita um versículo para legendar a foto em que aparece fumando. Na sequência da postagem, consta um vídeo em que aparece jogando maconha na privada e em seguida dando descarga.
"Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Efésios 4:22-24. EU SOU LIVRE" publicou.
O post publicado na quarta (8) rendeu comentários de vários famosos como Lucas Viana, Lívia Andrade e João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel. Nesta quinta (9), ele falou da repercussão.
"Eu estava afundado na maconha há dois anos e nunca postei (a foto fumando) porque sempre fui consciente das pessoas que me seguiam e de um poder de influência", escreveu ele nos stories, ao falar das mensagens negativas que estava recebendo. "Apoiam quem faz apologia às drogas e criticam quem foi liberto", questionou na sequência.
Antes, o ator já havia explicado sobre a conversão. "Semana passada, fui para Brasília para buscar o Senhor. Eu estava fraco, fui como estava, com todos os meus defeitos. E enquanto eu estava lá, um vídeo foi vazado onde eu mostrava um baseado. E adivinhem? Fui massacrado. Eu via as pessoas me julgando. Obrigada por todos os julgamentos. Vocês foram meu combustível para buscar mais o Espírito Santo e assim ele me fazer livre", disse o ex-Ilha Record.

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