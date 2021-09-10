Ex-Carrossel, Thomaz Costa joga maconha fora e diz que vai se converter

Convertido ao cristianismo, Thomaz Costa publicou um vídeo jogando maconha na privada Crédito: Instagram/@thocostaoficial

Convertido ao cristianismo, Thomaz Costa mostrou que está focado em mudar seu estilo de vida. O ator, famoso pelo papel de Daniel Zapata na última versão nacional de Carrossel (SBT), e participante do reality Ilha Record, que terminou nesta quinta (9), fez uma postagem dizendo estar livre das drogas.

Nela, o ator cita um versículo para legendar a foto em que aparece fumando. Na sequência da postagem, consta um vídeo em que aparece jogando maconha na privada e em seguida dando descarga.

"Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Efésios 4:22-24. EU SOU LIVRE" publicou.

O post publicado na quarta (8) rendeu comentários de vários famosos como Lucas Viana, Lívia Andrade e João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel. Nesta quinta (9), ele falou da repercussão.

"Eu estava afundado na maconha há dois anos e nunca postei (a foto fumando) porque sempre fui consciente das pessoas que me seguiam e de um poder de influência", escreveu ele nos stories, ao falar das mensagens negativas que estava recebendo. "Apoiam quem faz apologia às drogas e criticam quem foi liberto", questionou na sequência.