Beyoncé diz que cultiva e usa maconha para combater estresse e insônia

Beyoncé no clipe de 'Formation' Crédito: Reprodução/YouTube

Beyoncé, 39, diz que cultiva e maconha e faz uso do canabidiol (CBD) para combater o estresse e a insônia. A revelação foi feita em entrevista à revista Harper's Bazaar em que a cantora afirmou que todos os resultados foram positivos.

"Durante a quarentena, passei dos excessos para a criação de rituais positivos inspirados nas gerações anteriores e colocando minha própria interpretação nas coisas. Descobri o CBD em minha última turnê e experimentei seus benefícios para dores e inflamações. Isso ajudou nas minhas noites e na agitação", disse.

O cultivo acontece em uma fazenda e até a filha de 9 anos, Blue Ivy, faz uso de algumas misturas, que também incluem mel.

"Um dos meus momentos mais gratificantes como mãe foi quando um dia encontrei Blue na banheira com os olhos fechados usando misturas que criei e reservando um tempo para ela se descomprimir e ficar em paz", revelou.