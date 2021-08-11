Beyoncé diz que cultiva e usa maconha para combater estresse e insônia

Beyoncé, 39, diz que cultiva e maconha e faz uso do canabidiol (CBD) para combater o estresse e a insônia. A revelação foi feita em entrevista à revista Harper's Bazaar em que a cantora afirmou que todos os resultados foram positivos.
"Durante a quarentena, passei dos excessos para a criação de rituais positivos inspirados nas gerações anteriores e colocando minha própria interpretação nas coisas. Descobri o CBD em minha última turnê e experimentei seus benefícios para dores e inflamações. Isso ajudou nas minhas noites e na agitação", disse.
O cultivo acontece em uma fazenda e até a filha de 9 anos, Blue Ivy, faz uso de algumas misturas, que também incluem mel.
"Um dos meus momentos mais gratificantes como mãe foi quando um dia encontrei Blue na banheira com os olhos fechados usando misturas que criei e reservando um tempo para ela se descomprimir e ficar em paz", revelou.
Segundo a Folha de São Paulo, Shawn Carter - marido da cantora e mais conhecido como Jay-Z - quer se tornar uma referência na indústria legal da canabis nos EUA. A publicação informa que o rapper criou um fundo de investimento de US$ 10 milhões para financiar pequenas empresas do setor da canabis pertencentes a afro-americanos ou a companhias geridas por minorias.