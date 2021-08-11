Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Beyoncé diz que cultiva e usa maconha para combater estresse e insônia

Em entrevista à Harper's Bazaar, a cantora disse que a filha de nove anos também faz uso de misturas cultivadas na fazenda

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 11:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2021 às 11:36
Beyoncé no clipe de 'Formation'
Beyoncé no clipe de 'Formation' Crédito: Reprodução/YouTube
Beyoncé, 39, diz que cultiva e maconha e faz uso do canabidiol (CBD) para combater o estresse e a insônia. A revelação foi feita em entrevista à revista Harper's Bazaar em que a cantora afirmou que todos os resultados foram positivos.
"Durante a quarentena, passei dos excessos para a criação de rituais positivos inspirados nas gerações anteriores e colocando minha própria interpretação nas coisas. Descobri o CBD em minha última turnê e experimentei seus benefícios para dores e inflamações. Isso ajudou nas minhas noites e na agitação", disse.
O cultivo acontece em uma fazenda e até a filha de 9 anos, Blue Ivy, faz uso de algumas misturas, que também incluem mel.
"Um dos meus momentos mais gratificantes como mãe foi quando um dia encontrei Blue na banheira com os olhos fechados usando misturas que criei e reservando um tempo para ela se descomprimir e ficar em paz", revelou.
Segundo a Folha de São Paulo, Shawn Carter - marido da cantora e mais conhecido como Jay-Z - quer se tornar uma referência na indústria legal da canabis nos EUA. A publicação informa que o rapper criou um fundo de investimento de US$ 10 milhões para financiar pequenas empresas do setor da canabis pertencentes a afro-americanos ou a companhias geridas por minorias.

Veja Também

Beyoncé tem clipe de 'Formation' eleito o melhor de todos os tempos

Instituição de Beyoncé celebra Elza Soares no Mês da Música Negra

Beyoncé lidera campanha contra a fome no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos maconha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados