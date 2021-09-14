Morenna puxa campanha por votos no MTV Miaw: "1ª mulher do ES indicada"

A cantora Morenna Crédito: Rodolfo Magalhães

Morenna está se acabando de felicidade com a indicação ao MTV Miaw 2021. O prêmio, que está em sua quarta edição no Brasil, conta com 33 categorias envolvendo os nichos de música e redes socais, sendo que uma delas tem dois capixabas na disputa. Morenna e Nick Cruz disputam o prêmio PRESTATENÇÃO com Bin, Tília, Duquesa, Jovem Dex e Hyperpiranhas.

Animada com a indicação e repercussão do seu nome entre os indicados, Morenna segue levantando a hashtag #MTVMIAWPRESTATENCAOMORENNA nas redes sociais para vencer a disputa, que promete ser forte.

"Vou te falar que o prêmio está bem concorrido. Será uma briga grande, porque os outros artistas chegam a ter milhares e até milhões de seguidores", destaca Morenna, que chamou sua trupe de fãs para fazer campanha nas redes sociais no melhor estilo permanência do BBB.

"A gente está forte na campanha mesmo. Meus fãs-clubes têm feito maratonas de votação durante a madrugada por vários dias. É vigília de votos acontecendo enquanto a gente espalha para todo mundo a votação aberta", destaca a cantora de Vila Velha, que segue fazendo postagens nas redes sociais e levantando hashtags para realizar o sonho de ser premiada.

Com pouco tempo de carreira solo, Morenna é a primeira cantora capixaba na disputa do prêmio. "Tem um ano que assinei com a Warner. Pensa que eu sou a primeira mulher capixaba a ser indicada para o prêmio. Já é motivo de muito orgulho participar", conta ela.

Está achando pouco? A moça deu até uma palinha de VJ recentemente. Na ocasião, ela falou da volta do antigo MTV Cribs, programa da emissora que mostrava a casa dos artistas.