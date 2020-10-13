'Na pandemia, a arte me salvou', diz cantora Morenna, após lançar hit

A artista Morenna, nome artístico de Stefany Senna Kulnis Crédito: Thiago Bruno

Desde o início da carreira, quando ainda fazia parte do Solveris, Morenna (nascida Stefany Senna Kulnis) queria mostrar para o público qual era sua verdadeira essência. Eis que, depois de se lançar em carreira solo, de uns meses para cá, nunca se sentiu mais preparada para conversar com os fãs - pelas canções - sobre tomar as rédeas da própria vida. Tanto que lançou, neste mês, "Video Game".

O single aborda o empoderamento a partir de reflexões que a artista de 26 anos, de Vila Velha, faz comparando o auto-controle ao joystick de um jogo. Em poucos dias, a música conquistou milhares de plays só no Spotify.

E o hit, que terá clipe lançado ainda neste mês, promete ser só o primeiro que vai causar identificação do público. "Ela (a música) faz parte de um projeto que são os próximos lançamentos em conjunto. Quis, justamente, passar a ideia de que temos que manter o controle das nossas decisões, da nossa vida... E, como você falou, se empoderar frente a isso. Virar essa chave do controle", avalia, em entrevista ao Divirta-se.

A artista Morenna, nome artístico de Stefany Senna Kulnis Crédito: Thiago Bruno

A cantora, que durante a quarentena produziu até máscaras personalizadas para juntar dinheiro e montar o próprio estúdio de gravação dentro de casa, também opina sobre o cenário desafiador para artistas (sobretudo as que são mulheres) empreenderem na arte: "Desde o início da quarentena, a gente tomou um choque. Eu tinha acabado de assinar com uma gravadora, logo depois do carnaval, então tive que pensar rápido em uma forma de capitalizar e empreender pela falta de shows e eventos".

Mas, no final da história, o saldo do aprendizado durante a pandemia não será tão negativo assim. A própria cantora admite que ganhou experiência em estreitar a relação com os fãs pelas redes sociais, além de ter se posicionado muito mais ativamente na web. "Tive a experiência de fazer muito mais lives, o contato com os fãs mudou completamente... Fiz uma participação grande no MoV.Cidade, que foi muito bom, um clima diferente. Mas acho que a forma de empreender mudou bastante, então tivemos que nos adaptar", conclui.

Durante o bate-papo, Morenna detalhou os planos para a carreira, bem como abordou a produção de "Video Game" e as mensagens que quer transmitir para o público ao cumprir o que acredita ser seu papel social como artista.

A artista Morenna, nome artístico de Stefany Senna Kulnis Crédito: Thiago Bruno

Seu último lançamento, "Video Game", fala de uma mulher empoderada e as relações que ela cria. Era essa mesma a mensagem que quis transmitir? Com certeza. A intenção era a gente passar uma ideia de controle da mulher dentro das relações. E 'Video Game' era isso que eu queria: entender a estéticas das relações, o que as mulheres passam e muitas vezes a gente acaba entrando em situações em que não estamos no controle. Era para passar essa ideia de nós nos mantermos no controle das nossas decisões, da nossa vida, e, como você falou, se empoderar frente a isso. Virar essa chave. E como foi o processo de produção do single em meio à pandemia? Fizemos antes do carnaval, mas acabamos finalizando no início da pandemia. Lembro que a pandemia já estava começando. Em questão de lançamento, pensamos muito em como seria. Eu tinha acabado de lançar "Cristal", que falava de mim, do meu sonho de ser artista e viver disso, e estávamos planejando qual seria a próxima música. Mas justamente por várias pessoas estarem vivendo situação difícil, terem perdido o controle da situação, a gente optou por lançar "Video Game" e acho que veio no momento certo. Para ajudar mesmo as pessoas a passarem por essa fase da forma menos pior. Você mesma sentiu esse refrigério da arte durante esse período? Poder consumir o trabalho de pessoas que lançaram na quarentena foi muito bom. Todo mundo percebeu o quanto a gente depende da arte para se entreter e ficar feliz. Na quarentena isso ficou claro, porque todo mundo perdeu as outras atividades, então a arte ficou mais importante ainda.

"Na pandemia, a arte me salvou" Morenna - Artista