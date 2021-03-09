Morenna grava clipe no ES com releitura de Carmen Miranda e Botticelli

A cantora Morenna no clipe de "Videogame" Crédito: Rafael Fanti

A MÚSICA

Na nova composição, feita em parceria com Pablo Bispo e produção de Ruxell, a artista capixaba exalta uma de suas maiores paixões gastronômicas: o açaí. Mas mescla o elemento da natureza a outros ícones tropicais, como Carmen Miranda.

“Queria retratar coisas da tropicalidade, nosso estilo de vida, de quem mora em litoral... E aí sugeri que falássemos das frutas, da abundância... E do açaí, que é algo que eu gosto muito. É a coisa que eu mais gosto, não pode faltar na minha vida”, fala ela, por volta das 20h desta segunda-feira (8), quando se preparava para começar a filmar a segunda cena do clipe da canção.

E continua: “Incluímos esses ‘ingredientes’ que só ouvindo a música mesmo que o público vai perceber todos em conjunto e também colocamos outros ícones do pop. Fizemos uma releitura de Carmen Miranda para uma primeira representação, também recriamos o ‘O Nascimento de Vênus’, de Sandro Botticelli, como ‘O Renascimento de Vênus’, com uma cara bem tropical, e um terceiro elemento é surpresa”.

BASTIDORES

Segundo o Divirta-se apurou, são cerca de 40 pessoas que trabalham para a realização do clipe perfeito. A cantora trouxe para Vitória convidados especiais para a gravação como o bailarino da Anitta, Thiago Rosa, o bailarino da IZA, Bruno Paiva, a influencer e cantora Danny Bond e o Indígena Influencer Tukumã.

Os protocolos de segurança contra a Covid-19 são seguidos à risca, com direito a equipe inteira ter realizado testes rápidos para detectar se alguém estava com a doença. Segundo o coordenador do Teste Covid Capixaba, Edson Mezadri Vieira, todos os resultados foram negativos. Em alguns integrantes da equipe, o exame mostrou que a pessoa já teve contato com o vírus e criou anticorpo, ou seja, não há risco nenhum de transmitir para outra pessoa.

Ao lado de Edson Mezadri Vieira, Morenna mostra o resultado negativo do teste de Covid-19 realizado antes das gravações do clipe de Açaí Crédito: Divulgação

Sobre a correria desde o início do dia de gravações, Morenna brinca: “O mundo está aqui acabando (vozes de riso ao fundo) e eu falando com você (risos)”.