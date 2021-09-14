"Nunca fui tão humilhado", diz Biel após ser expulso de restaurante em SP

Biel nos stories relatando que foi expulso do Terraço Itália, em São Paulo Crédito: Instagram/@biel

O cantor Biel está revoltado com uma situação que passou em São Paulo, na última segunda-feira (13). Segundo o cantor, ele jantava com a namorada, Tays Reis, no restaurante de luxo da capital paulista Terraço Itália, quando foi expulso do lugar.

O cantor conta que chegou com um blazer e, ao retirá-lo, recebeu a notificação. “Estou de esporte fino. Nunca fui tão humilhado na minha vida”, emendou o cantor.

Biel conta que o motivo foi estar usando regatas. “Tinha mulher de vestido de alça mostrando muito mais pele do que eu. Mas ele [gerente] falou que comigo era diferente. Por quê? Por causa da tatuagem? Por que eu tenho os dois braços fechados? Qual é a diferença?”, disparou ele em seus Stories.

“Aí o Gabriel não pode mostrar os braços, sendo que ele entrou de blazer”, defendeu Tays. Revoltado, o cantor chamou a namorada para comer no Burguer King.

Em nota oficial enviada à Folha de S. Paulo e ao Balanço Geral, o Terraço Itália nega que Biel tenha sido expulso. O restaurante afirma que o cantor se recusou vestir o blazer "agindo de forma deselegante com os nossos funcionários".