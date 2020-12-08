Serginho Groisman volta a gravar Altas Horas no estúdio e programa terá novo horário

O apresentador Serginho Groisman Crédito: Fábio Rocha/Globo

Já no próximo sábado (12), o apresentador Serginho Groisman, 70, não precisa mais improvisar um cenário para o Altas Horas (Globo) em sua própria casa.

A Globo anunciou que o programa volta para o estúdio por volta das 22h30, logo depois da exibição da novela "A Força do Querer". Antes, a atração começava às 23h.

No estúdio, Groisman vai interagir com convidados virtuais e alguns presenciais, que seguirão todos os protocolos de segurança para participar.