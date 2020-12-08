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Televisão

Serginho Groisman volta a gravar Altas Horas no estúdio e programa terá novo horário

Plateia será virtual, e uma banda fixa foi escalada para ficar no estúdio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 18:29

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 18:29

O apresentador Serginho Groisman
O apresentador Serginho Groisman Crédito: Fábio Rocha/Globo
Já no próximo sábado (12), o apresentador Serginho Groisman, 70, não precisa mais improvisar um cenário para o Altas Horas (Globo) em sua própria casa.
A Globo anunciou que o programa volta para o estúdio por volta das 22h30, logo depois da exibição da novela "A Força do Querer". Antes, a atração começava às 23h.
No estúdio, Groisman vai interagir com convidados virtuais e alguns presenciais, que seguirão todos os protocolos de segurança para participar.
A plateia também será virtual, e foi montada uma banda fixa para acompanhar as apresentações musicais do programa.

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