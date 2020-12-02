Babu Santana anuncia novo projeto na Globo: 'Gravações a mil'

Babu Santana tira foto dentro do Projac para anunciar novo projeto Crédito: Instagram/@babusantana

Babu Santana compartilhou nesta terça-feira, 1, uma foto diretamente do Projac da Rede Globo, no Rio de Janeiro, para anunciar mais um projeto em sua carreira que está em andamento.

Sem revelar do que se trata, o ator aparece de máscara posando ao lado do símbolo da emissora. No Instagram, ele escreveu: "Gravações a mil por aqui! Em breve vocês vão poder saber mais dos meus projetinhos aqui na firma".

Nos comentários, fãs do ex-BBB comemoraram a conquista. "Sucesso, você merece", "Feliz por tudo que está acontecendo a você. Inspiração a todos", "Parabéns, a vitória sempre vem" e "Estou louca para saber o que é".