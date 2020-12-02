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Televisão

Babu Santana anuncia novo projeto na Globo: 'Gravações a mil'

Ainda sem revelar o que se trata, o ator compartilhou uma foto na emissora comemorando mais uma conquista na carreira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 16:54

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 16:54

Babu Santana tira foto dentro do Projac para anunciar novo projeto
Babu Santana tira foto dentro do Projac para anunciar novo projeto Crédito: Instagram/@babusantana
Babu Santana compartilhou nesta terça-feira, 1, uma foto diretamente do Projac da Rede Globo, no Rio de Janeiro, para anunciar mais um projeto em sua carreira que está em andamento.
Sem revelar do que se trata, o ator aparece de máscara posando ao lado do símbolo da emissora. No Instagram, ele escreveu: "Gravações a mil por aqui! Em breve vocês vão poder saber mais dos meus projetinhos aqui na firma".
Nos comentários, fãs do ex-BBB comemoraram a conquista. "Sucesso, você merece", "Feliz por tudo que está acontecendo a você. Inspiração a todos", "Parabéns, a vitória sempre vem" e "Estou louca para saber o que é".
Depois da sua participação marcante no Big Brother Brasil 20, o ator tem conquistado mais oportunidades de trabalho na televisão. Recentemente, ele estrelou o personagem Muhammad Ali no programa Falas Negras, da Globo. "É uma honra interpretar esse ícone", disse Santana, em seu Instagram.

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