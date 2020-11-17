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Televisão

Babu Santana interpreta Muhammad Ali no especial 'Falas Negras'

Programa terá 22 atores interpretando figuras históricas que lutaram contra o racismo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 16:30

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 16:30

Babu Santana como Muhammad Ali para especial da Globo
Babu Santana como Muhammad Ali para especial da Globo Crédito: Victor Pollak/Globo
Babu Santana, 40, vai dar vida ao pugilista Muhammad Ali no especial "Falas Negras", que a Globo exibe nesta sexta (20), Dia da Consciência Negra. Criado por Manuela Dias e dirigido por Lázaro Ramos, o programa terá 22 atores interpretando depoimentos reais de figuras históricas que lutaram contra a escravidão, o racismo e a intolerância.
Para o ator, Muhammad Ali foi um exemplo, "um ídolo a ser seguido". "Quando eu era mais jovem, sonhava em me tornar lutador, e ele era um dos maiores do mundo. Quando o vi falando, foi a primeira vez que eu vi um lutador falar daquele jeito. Eu me emocionei pelas condições em que ele se encontrava, as condições da luta dele foram muito traumáticas", disse Babu.

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Nascido Cassius Marcellus Clay Jr. em 1942, na cidade de Louisville (EUA), oriundo de uma família humilde, Ali descobriu o boxe na infância por acaso. Aos 12 anos, quando roubaram sua bicicleta, procurou Joe Martin, um policial que dava aulas em um centro de recreação, para reclamar do roubo. Nunca mais viu a bicicleta, mas logo estava calçando as luvas de boxe.
Poucos meses após conquistar o título mundial dos pesos-pesados, ao bater Sonny Liston, em fevereiro de 64, revelou que se convertera ao islamismo, abrindo mão do seu "nome de escravo", Cassius Clay, e passando a se chamar Muhammad Ali. Em suas próprias palavras, era agora "O Rei do Mundo" e "O Mais Bonito".
Convocado, recusou-se a ir à guerra do Vietnã e desafiou o governo americano. A atitude rendeu a cassação de seu título de pesos pesados e o deixou por três anos longe dos ringues até que a Suprema Corte decidisse a seu favor. Muhammad Ali morreu em 2016, aos 74 anos por problemas respiratórios.
Além de Babu, integram o elenco do especial "Falas Negras" Fabricio Boliveira, Guilherme Silva, Ivy Souza, Naruna Costa, Tais Araujo, Heloisa Jorge, Barbara Reis, Mariana Nunes, Izak Dahora, Silvio Guindane, Olivia Araujo, Reinaldo Junior, Aline Deluna, Flávio Bauraqui, Bukassa, Angelo Flavio, Samuel Melo, Aílton Graça, Tulanih Pereira, Valdineia Soriano e Tatiana Tibúrcio.

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