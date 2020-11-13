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Mês da Consciência Negra vira tema de novas camisas do Remo

Clube paraense estampa, em um dos modelos, mensagem direta contra o racismo: 'Se você é racista, não seja Remista'...

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 10:29

LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 10:29
Desde o início do mês de novembro (marcado pelo dia da Consciência Negra no próximo dia 20) promovendo a mensagem de combate ao racismo em escalações da equipe na Série C do Brasileirão, o Remo avançou nas suas iniciativas lançando novas indumentárias.
Um dos modelos, aliás, possui frase de impacto relacionada a ideia de que qualquer pessoa com características, pensamentos ou mesmo ações racistas não devem ser consideradas como torcedores do clube: "Se você é racista, não seja remista".
A outra opção para os fãs do clube (e também da causa) relata justamente sobre a crítica diante de fatos históricos que promoveram a cultura do racismo e a tornaram uma questão estrutural: "colorismo, pigmentocracia, miscigenação, uma história construída na base da violência".
Os dois modelos já estão disponíveis na loja oficial do clube de Belém e estão à venda pelo preço de R$ 79.

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