Saúde

Babu diz que parou de fumar e já emagreceu mais de 10 kg

Ator afirmou que a glicemia está controlada e está vivendo melhor após diagnóstico de diabetes
Publicado em 17 de Julho de 2020 às 11:21

O ator e ex-BBB Babu Santana Crédito: Reprodução/Instagram @babusantana
O ator e ex-BBB Babu Santana, 40, afirmou, nesta quinta-feira (16), que mudou bastante seus hábitos após ser diagnosticado com diabetes e, com isso, já emagreceu mais de 10 kg. "A saúde me deu uma rasteira, mas acho que foi para o bem", afirmou ele no programa Encontro (Globo).
Babu, que assinou contrato com a Globo após deixar o Big Brother Brasil 20, afirmou que parou de fumar e tomar refrigerante e também voltou a fazer atividade física: "Devagarzinho para não maltratar a carcaça". "No BBB, eu bati 134 kg, agora estou com 122 kg. Perdi mais de 10 kg", afirmou ele.

Veja Também

Babu Santana permanece internado após ser diagnósticado com diabetes

Após internação, Babu Santana diz que está com diabetes

Babu Santana é internado em hospital da Barra da Tijuca, no Rio

O ator recebeu o diagnóstico de diabetes após um susto, no final de junho. Ele passou mal e acabou sendo internado por alguns dias no Hospital Barra D'or, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele afirmou que gostaria de estudar e entender mais a diabetes, mas afirmou que estava confiante e otimista.
Além de estar cuidando mais da saúde e de ter assinado contrato com a Globo, Babu também está de casa nova. Ele alugou um imóvel na Ilha da Gigóia, no Rio de Janeiro, que acabou sendo exibida em foto publicada por sua namorada, Tatiane Melo. Na imagem, é possível ver que a casa tem dois andares e piscina.

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark

