Atores gravam novo final para Tancinha e Beto em 'Haja Coração'

Mariana Ximenes, como Tancinha, em "Haja Coração", novela baseada em "Sassaricando" Crédito: Divulgação

A Globo bem que tentou despistar, mas os atores Mariana Ximenes, 39, e João Baldasserini, 36, foram flagrados nesta terça-feira (1º) gravando cenas de um novo final para os personagens deles em "Haja Coração". Eles filmaram cenas do casamento de Tancinha e Beto.

Na trama que foi ao ar em 2016, a feirante terminava a novela se casando com Apolo, personagem de Malvino Salvador, 44. Na época, a emissora chegou a gracar as duas opções de finais. Ou seja, ou o material não existe mais ou não agradou à direção.

Consultada pelo F5, a Globo disse apenas que "o desfecho da personagem Tancinha nesta edição especial de 'Haja Coração' está em aberto". Porém, não faz sentido regravar uma cena que não vai ser utilizada de alguma forma em plena pandemia.

Essa não é a única cena inédita da novela das 19h a ir ao ar nessa reexibição. As aventuras da divertida e extravagante personagem Teodora Abdalla, interpretada por Grace Gianoukas, tentando sobreviver em uma ilha deserta, também foram incorporadas à história.

As cenas inéditas na televisão são parte de um spinoff que, em 2016, quando a novela de Daniel Ortiz foi ao ar pela primeira vez, só foram exibidas no Gshow e no Globoplay. Elas estão sendo exibidas desde a última quarta-feira (25).