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Televisão

Atores gravam novo final para Tancinha e Beto em 'Haja Coração'

Mariana Ximenes e João Baldasserini são flagrados na praia de Grumari, no Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 16:40

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 16:40

Mariana Ximenes, como Tancinha, em
Mariana Ximenes, como Tancinha, em "Haja Coração", novela baseada em "Sassaricando" Crédito: Divulgação
A Globo bem que tentou despistar, mas os atores Mariana Ximenes, 39, e João Baldasserini, 36, foram flagrados nesta terça-feira (1º) gravando cenas de um novo final para os personagens deles em "Haja Coração". Eles filmaram cenas do casamento de Tancinha e Beto.
Na trama que foi ao ar em 2016, a feirante terminava a novela se casando com Apolo, personagem de Malvino Salvador, 44. Na época, a emissora chegou a gracar as duas opções de finais. Ou seja, ou o material não existe mais ou não agradou à direção.
Consultada pelo F5, a Globo disse apenas que "o desfecho da personagem Tancinha nesta edição especial de 'Haja Coração' está em aberto". Porém, não faz sentido regravar uma cena que não vai ser utilizada de alguma forma em plena pandemia.
Essa não é a única cena inédita da novela das 19h a ir ao ar nessa reexibição. As aventuras da divertida e extravagante personagem Teodora Abdalla, interpretada por Grace Gianoukas, tentando sobreviver em uma ilha deserta, também foram incorporadas à história.

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As cenas inéditas na televisão são parte de um spinoff que, em 2016, quando a novela de Daniel Ortiz foi ao ar pela primeira vez, só foram exibidas no Gshow e no Globoplay. Elas estão sendo exibidas desde a última quarta-feira (25).
Tudo se passa enquanto todos em São Paulo, onde se passa grande parte da trama, pensam que Teodora está morta após o helicóptero em que ela estava explodir, a matriarca segue vivíssima. Além de muitas trapalhadas, a personagem tem até um romance com um nativo da ilha, que leva o sugestivo nome de Tarzan (Guilherme Chelucci).

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