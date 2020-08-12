Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

'Zorra' volta com episódios inéditos após gravações na quarentena

Esquetes de humor juntarão material gravado na casa dos atores, em sets com equipe reduzida e material feito antes da pandemia do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 18:20

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 18:20

Atores da nova temporada do 'Zorra' em 2020
Atores da nova temporada do 'Zorra' em 2020 Crédito: Globo / Divulgação
O humorístico Zorra voltará ao ar com episódios inéditos a partir do próximo sábado, 15, na Globo. Segundo a emissora, os programas contarão com gravações feitas no início do ano, antes da pandemia do novo coronavírus, cenas feitas pelos artistas em suas casas e também outras gravadas em cidades cenográficas com equipe reduzida, sob "protocolo de segurança".
Nas gravações em casa, os atores receberam kits com câmera, luz e microfones, e contam com a direção, à distância, de Mauro Frias.
"A ideia de estar na casa dos atores, usando um equipamento tão leve, cria um universo de possibilidades inusitadas. A quarentena é uma nova fronteira para o humor do Zorra", opinou o diretor-geral em comunicado divulgado pela Globo.

Veja Também

Zorra terá esquetes novas antes de reprisar melhores momentos

"Amor de Mãe" e "Salve-se" retomam gravações na Globo

Sem retomar gravações, Globo anuncia reprises de 'Flor do Caribe' e 'Haja Coração'

Entre as esquetes da nova temporada, haverá diversas citações à pandemia. Em uma delas, haverá uma paródia da clássica cena de 'briga de comida' em um café da manhã entre Fernanda Montenegro e Paulo Autran em Guerra dos Sexos, mas, desta vez, com álcool gel.
Alguns novos atores foram confirmados no elenco da temporada do Zorra em 2020, como Diogo Vilela, Marisa Orth, Robson Nunes, Victor Lamoglia e Karina Ramil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados