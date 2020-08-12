'Zorra' volta com episódios inéditos após gravações na quarentena

Atores da nova temporada do 'Zorra' em 2020 Crédito: Globo / Divulgação

O humorístico Zorra voltará ao ar com episódios inéditos a partir do próximo sábado, 15, na Globo. Segundo a emissora, os programas contarão com gravações feitas no início do ano, antes da pandemia do novo coronavírus, cenas feitas pelos artistas em suas casas e também outras gravadas em cidades cenográficas com equipe reduzida, sob "protocolo de segurança".

Nas gravações em casa, os atores receberam kits com câmera, luz e microfones, e contam com a direção, à distância, de Mauro Frias.

"A ideia de estar na casa dos atores, usando um equipamento tão leve, cria um universo de possibilidades inusitadas. A quarentena é uma nova fronteira para o humor do Zorra", opinou o diretor-geral em comunicado divulgado pela Globo.

Entre as esquetes da nova temporada, haverá diversas citações à pandemia. Em uma delas, haverá uma paródia da clássica cena de 'briga de comida' em um café da manhã entre Fernanda Montenegro e Paulo Autran em Guerra dos Sexos, mas, desta vez, com álcool gel.