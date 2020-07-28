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Televisão

Sem retomar gravações, Globo anuncia reprises de 'Flor do Caribe' e 'Haja Coração'

Tramas vão substituir atuais reprises nas faixas das 18h e das 19h

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 19:21
Ester Grazi Massafera) e Cassiano (Henri Castelli)
Ester Grazi Massafera) e Cassiano (Henri Castelli) Crédito: João Miguel Júnior/Globo
Ainda sem previsão de quando retomará as gravações de novelas, a Globo anunciou nesta terça-feira (28) mais duas reprises. Segundo a emissora, "Flor do Caribe" (2013) deverá substituir "Novo Mundo" a partir de agosto, enquanto "Haja Coração" (2016) entrará no lugar de "Totalmente Demais", em outubro.
Para a faixa das 21h, a Globo já tinha anunciado na última semana o retorno de "A Força do Querer" (2017) para quando terminar a reprise de "Fina Estampa". Esse plano, no entanto, pode ter mudanças, já que a escritora Fabiana Escobar, que inspirou a história da personagem Bibi Perigosa, tenta barrar na Justiça.
Escrita por Walther Negrão, "Flor do Caribe" teve Grazi Massafera como a protagonista Ester, que é uma guia turística em Vila dos Ventos, no Rio Grande do Norte, formando um triângulo amoroso ao lado de seus dois amigos de infância, Cassiano (Henri Castelli) e Alberto (Igor Rickli).

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"Haja Coração", que também substituiu "Totalmente Demais" em sua transmissão original, em 2017, mostra uma nova versão, escrita por Daniel Ortiz, para a novela "Sassaricando", criada por Sílvio de Abreu em 1987. Mariana Ximenes é quem dá vida à feirante atrapalhada Tancinha, protagonista da trama.
A Globo aponta que tem "avançado aos poucos", destacando o retorno do programa Encontro com Fátima Bernardes, em abril, e, nas últimas semanas, do Caldeirão do Huck. Ela aponta ainda Diário de um Confinado, como "uma produção de dramaturgia feita com as equipes em casas e com novas ferramentas desenvolvidas especialmente para esse período"
Vale lembrar que a adaptação da grade de novelas tem dado certo para a emissora. A novela "Fina Estampa", por exemplo, tem mostrado que foi uma boa escolha para ser reprisada. Nos três primeiros meses, a trama de Aguinaldo Silva, elevou em 2 pontos (7%), a audiência registrada entre janeiro e 15 de março. Com isso, chegou a 31 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão), do Ibope - cada ponto equivale a 254 mil domicílios.

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