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Televisão

Canal Viva reprisará 'A Viagem'; relembre a história da novela

Trama foi protagonizada por Guilherme Fontes, Christiane Torloni e Antonio Fagundes em 1994 e abordou temática espírita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 11:16

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 11:16

Christiane Torloni e Guilherme Fontes em cena de
Christiane Torloni e Guilherme Fontes em cena de "A Viagem" Crédito: Reprodução/TV Globo
A Viagem, que foi ao ar originalmente em 1994, na Globo, foi anunciada como a próxima reprise do canal Viva nesta segunda-feira, 20. A novela será exibida à 0h30 e às 15h30 após o término de Chocolate com Pimenta.
A história da trama gira em torno de Alexandre Veloso (Guilherme Fontes), homem rico e usuário de drogas que mata o tesoureiro da empresa da família após ser flagrado roubando um cofre. Ele é entregue à polícia por seu irmão, Raul (Miguel Falabella), e seu cunhado, Téo (Maurício Mattar).
Diná (Christiane Torloni), sua irmã, é uma das únicas a ficar ao seu lado, assim como sua mãe, dona Maroca (Yara Cortes) e pede ajuda do advogado Otávio Jordão (Antonio Fagundes), que era amigo da vítima e se nega a trabalhar no caso.
Após ser condenado, Alexandre se mata na cadeia e promete vingança. A partir daí, a história aborda questões além da vida, mostrando o pós-morte do personagem de Guilherme Fontes, incluindo cenas no 'vale dos suicidas' e no céu.

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O elenco de A Viagem também contou com nomes como Lucinha Lins (Estela), Fernanda Rodrigues (Bia), Laura Cardoso (Guiomar), Ary Fontoura (Tibério), Andréa Beltrão (Lisa), Nair Bello (Cininha) e Solange Couto (Zulmira)
A Viagem foi escrita por Ivani Ribeiro e teve 160 capítulos exibidos entre 11 de abril e 22 de outubro de 1994.
A novela já foi reprisada em outras ocasiões, em 1997 e em 2006, no Vale a Pena Ver de Novo e em 2014, no próprio canal Viva.

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