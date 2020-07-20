Multishow anuncia que deixará de exibir 'Chaves' e 'Chapolin'

A turma do Chaves Crédito: Divulgação

O canal Multishow anunciou que não exibirá mais os seriados Chaves e Chapolin. O anúncio foi feito em vinhetas durante a programação que começaram a ser divulgadas no último sábado, 17.

Por conta do fim dos direitos de exibição, haverá uma maratona com os episódios exclusivos do canal no Brasil, que serão exibidos à 0h e às 18h30 de segunda a sexta-feira.

O vídeo que anuncia o fim de Chaves e Chapolin no canal deixa em aberto um possível retorno dos seriados no futuro: "Se quiser, não precisa ir embora. O Multishow está sempre de portas abertas para você".

Pipipipi ? O Chaves e o Chapolin indo embora do meu canal? ? Então segura essa maratona! Eu separei episódios exclusivos dos ícones pra gente assistir todos os dias à 00h e de segunda a sexta às 18h30 ? pic.twitter.com/sKx34JIbgk — Multishow em ? (@multishow) July 18, 2020

CHAVES NO MULTISHOW

O Multishow anunciou ter adquirido os direitos de Chaves e Chapolin no fim de janeiro de 2018. O fato gerou até uma campanha em tom de piada por parte do SBT, que exibe os seriados há mais de três décadas.

Entre os episódios adquiridos pelo canal ligado à Globo, estavam alguns que nunca tinham sido exibidos antes na TV brasileira, e por isso eram considerados inéditos ou exclusivos.

Em junho de 2018, a alteração de uma piada na dublagem feita pelo Multishow causou polêmica ao vetar uma piada homofóbica envolvendo uma "lua de mel entre Batman e Robin".