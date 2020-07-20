Nova temporada de 'O Show da Luna!' estreia nesta segunda-feira, 20

A animação infantil O Show da Luna! Crédito: Discovery Kids/Divulgação

Comum ao mundo infantil, a fase das perguntas muitas vezes deixa os adultos sem palavras. Mas é um momento de desenvolvimento, de questionamentos e de aprendizagem para as crianças. Esse é o mundo em que vive a personagem da animação infantil O Show da Luna!, que ganha uma nova temporada nesta segunda, 20, a partir das 19h30, no canal Discovery Kids.

Com 26 episódios, a animação brasileira criada por Célia Catunda, Kiko Mistrorigo e Lauren Faust trará nesta temporada temas ligados ao desenvolvimento da ciência e de novas tecnologias que nos permitirão viver melhor no nosso planeta.

A pequena, esperta e curiosa Luna tem seis anos e sempre se mostrou muito atenta a tudo a sua volta, sendo apaixonada por ciência.

E é essa curiosidade sem fim que a faz ser uma menininha que tem sempre uma pergunta a fazer e, insistente, não se dá por feliz até encontrar uma resposta.

Em suas aventuras, Luna conta sempre com seu irmão Júpiter e Cláudio, seu furão de estimação. E, nesta nova temporada, ela vai contar com uma nova amiga, sua vizinha Kiyah.