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Para crianças

Nova temporada de 'O Show da Luna!' estreia nesta segunda-feira, 20

Com 26 episódios, a animação brasileira criada por Célia Catunda, Kiko Mistrorigo e Lauren Faust trará nesta temporada temas ligados ao desenvolvimento da ciência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 14:27

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 14:27

A animação infantil O Show da Luna!
A animação infantil O Show da Luna! Crédito: Discovery Kids/Divulgação
Comum ao mundo infantil, a fase das perguntas muitas vezes deixa os adultos sem palavras. Mas é um momento de desenvolvimento, de questionamentos e de aprendizagem para as crianças. Esse é o mundo em que vive a personagem da animação infantil O Show da Luna!, que ganha uma nova temporada nesta segunda, 20, a partir das 19h30, no canal Discovery Kids.
Com 26 episódios, a animação brasileira criada por Célia Catunda, Kiko Mistrorigo e Lauren Faust trará nesta temporada temas ligados ao desenvolvimento da ciência e de novas tecnologias que nos permitirão viver melhor no nosso planeta.
A pequena, esperta e curiosa Luna tem seis anos e sempre se mostrou muito atenta a tudo a sua volta, sendo apaixonada por ciência.

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E é essa curiosidade sem fim que a faz ser uma menininha que tem sempre uma pergunta a fazer e, insistente, não se dá por feliz até encontrar uma resposta.
Em suas aventuras, Luna conta sempre com seu irmão Júpiter e Cláudio, seu furão de estimação. E, nesta nova temporada, ela vai contar com uma nova amiga, sua vizinha Kiyah.
A turminha vai aproveitar, enquanto os pais da Luna trabalham, para explorar o céu, saber como vivem os astronautas e conhecer melhor esse laboratório incrível. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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