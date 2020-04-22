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Quarentena

Facebook lança no Brasil 'messenger para crianças' controlado pelos pais

App permite que adultos monitorem uso e controlem horários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 13:59

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 13:59

Crianças usam Messenger Kids
Crianças usam Messenger Kids Crédito: Divulgação
O Facebook lança nesta quarta-feira (22), no Brasil, o Messenger Kids, um aplicativo de mensagens e chamadas de vídeo para crianças controlado pelos pais.
O Facebook Messenger Kids é gratuito, mas exige que os pais criem uma conta e aprovem os contatos dos filhos. O aplicativo é controlado pela conta do Facebook de um adulto, que permite que filhos usem bate-papo em vídeo e enviem fotos, vídeos ou mensagens de texto para amigos aprovados, além de terem recursos como filtros, adesivos e jogos.
A fim de evitar gastos inesperados, o app não tem opções de compras e conta com um "modo de suspensão", que permite definir horários em que a ferramenta será desligada automaticamente e não poderá ser acessada pelas crianças.
O app foi lançado há mais de dois anos nos EUA e chega ao Brasil -e a outros 70 países- após a realização de uma pesquisa com 5.000 pais na América Latina, que indicou que 93% das crianças têm acesso a um smartphone ou tablet.

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Além disso, a pesquisa revelou que 94% dos pais acreditam que apps de mensagem ajudam a conectar suas famílias; e 90% dos pais desejam ter mais controle sobre a experiência online de seus filhos.

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