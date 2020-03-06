6 aplicativos para te ajudar a ler mais ao longo do ano

Os dispositivos de celular podem ser aliados da leitura. Crédito: Sarah Bichara

Que o tempo é curto, sabemos. Mas, uma pausa na correria para embarcar no mundo das palavras pode ser muito proveitosa. Foi pensando em uma melhor organização literária que selecionamos seis aplicativos capazes de ajudar você a colocar a leitura em seu cotidiano e até traçar metas de obras a serem "devoradas". Dessa forma, as horas se divertindo entre as páginas de romances, thrillers e outros mil gêneros podem se multiplicar.

Esses apps também tornam possível encontrar pessoas com quem conversar sobre os livros amados e odiados, funcionando como os famosos clubes do livro, muito comuns nos anos 1980 e 1990. Um dos usuários desta tecnologia é Luciano Vellasco, que utiliza a plataforma Skoob.

O jornalista, blogueiro, amante de livros explica que, por meio do aplicativo, é possível marcar metas de leitura e organizar obras como em uma estante. "Para mim, a função mais legal do app é o leitor de ISBN. Fica muito mais fácil registrar os livros que futuramente leremos", afirma o produtor de conteúdo.

Além do Skoob, existem diversos outros aplicativos que podem te ajudar com suas leituras, selecionamos sete deles. Confira a lista:

CABECEIRA

App "Cabeceira", disponível de forma gratuita na Playstore e na Apple Store Crédito: Montagem/ Arte de divulgação Cabeceira

O aplicativo, como o próprio nome sugere, é uma estante virtual. Nele, você pode buscar livros por autor, título ou pelo código ISBN e adicioná-los em seu quadro de leitura. Cada obra pode ser avaliada e etiquetada de acordo com o status de leitura (lido, lendo, parei de ler e quero ler). Seu layout leva a um uso intuitivo, por não ser poluído, facilitando as coisas para quem é usuário de primeira viagem. O app também oferece desafios literários, nos quais cada um dos usuários pode marcar seu desempenho, além disso, existe a opção de colocar despertadores com lembrete de leitura, ideais para os esquecidos de plantão. É gratuito e está disponível para os sistemas IOS e Android.

SKOOB

App "Skoob", disponível de forma gratuita na Playstore e na Apple Store Crédito: Montagem/ Arte de divulgação Skoob

Skoob é uma rede social lançada em 2009. Em seu aplicativo e também em seu site, os leitores podem organizar sua estante online, marcando livros como lidos, largados, em leitura e mais. Além de permitir essa categorização, o aplicativo conta com um contador de páginas, área para lista de desejos, resenhas e avaliações das obras que estão cadastradas. Nas suas funções como rede social, o Skoob permite troca de mensagens e compartilhamento de leituras.

BOOKLY

App "Bookly", disponível de forma gratuita na Playstore e na Apple Store Crédito: Montagem/ Arte de divulgação Bookly

Bookly é um aplicativo onde os leitores podem fazer suas marcações de leituras diárias, como quem malha o cérebro. A medida em que seu número de páginas lidas aumenta, o seu nível sobe, do mesmo modo que um jogo. Alcançando as metas propostas pelo app, os usuários podem se sentir cada vez mais motivados a manterem sua frequência literária. Conta ainda com infográficos de performance e cronômetro de leitura. Uma desvantagem em relação a outros aplicativos é que o Bookly não apresenta linguagem em português, apenas em inglês, apesar de seu uso ser bastante intuitivo. Está disponível de forma gratuita nas lojas do sistema IOS e Android.

WATTPAD

Wattpad está disponível gratuitamente para sistema IOS e Android. Crédito: Montagem/ Arte de divulgação Wattpad

A plataforma existe desde 2006, quando passou a conectar novos autores ao público mundial. No Wattpad, é possível publicar seu próprio livro sem precisar buscar uma editora, podendo expor sua criatividade e construir histórias com o público. Para os leitores, o app serve como uma biblioteca de obras originais, nas quais os usuários podem inclusive opinar até linha por linha de cada publicação. Imagine poder falar com o autor que aquele final poderia ter algo de diferente. A facilidade do app do Wattppad é poder ler de livros inteiros a contos e fanfics (ficções feitas por fãs baseadas em obras de seus ídolos) na palma da sua mão, sem precisar pagar e nem encher a mochila de livros. Rafael Capovilla é leitor assíduo e já usou o app para buscar histórias originais, as quais julgava empolgantes. "O app é bem prático, de fácil acesso e simples de usar", comentou Capovilla.

TAG (INÉDITOS E CURADORIA)

Os apps TAG Curadoria e TAG Inéditos estão disponíveis para sistema IOS e Android. Crédito: Montagem/ Arte de divulgação TAG Curadoria

TAG Curadoria (azul) e TAG Inéditos (amarelo) são dois clubes de assinatura da editora TAG, nos quais os consumidores recebem livros surpresa em edições exclusivas a cada mês. A associação ao clube Inéditos leva aos leitores best-sellers internacionais ainda inéditos no Brasil, enquanto no Curadoria as obras são de grandes nomes da literatura. Mas e os aplicativos? Eles são feitos para os associados conversarem sobre a caixa de cada mês. Lá, o usuário encontra outros leitores para debater as obras e trocar experiências e dicas de livros. Esses aplicativos estão disponíveis de forma gratuita nas lojas do sitema IOS e Android, mas é necessário fazer as assinaturas para participar. Os clubes têm pacotes mensais e anuais. O Inéditos tem o custo de R$ 45, 90 ao mês, no pacote anual, e R$ 52, 90, no mensal. Já no Curadoria, o anual custa R$ 55,90 ao mês e o mensal R$ 62,90.

CLUBE NUVEM LITERÁRIA

App "Clube do Livro - Nuvem Literária", disponível de forma gratuita na Playstore e na Apple Store. (a assinatura é paga) Crédito: Montagem/ Screenshot app Clube Nuvem Literária