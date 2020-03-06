6 aplicativos para te ajudar a ler mais ao longo do ano

Que o tempo é curto, sabemos. Mas, uma pausa na correria para embarcar no mundo das palavras pode ser muito proveitosa. Foi pensando em uma melhor organização literária que selecionamos seis aplicativos capazes de ajudar você a colocar a leitura em seu cotidiano e até traçar metas de obras a serem "devoradas". Dessa forma, as horas se divertindo entre as páginas de romances, thrillers e outros mil gêneros podem se multiplicar.
Esses apps também tornam possível encontrar pessoas com quem conversar sobre os livros amados e odiados, funcionando como os famosos clubes do livro, muito comuns nos anos 1980 e 1990. Um dos usuários desta tecnologia é Luciano Vellasco, que utiliza a plataforma Skoob.
O jornalista, blogueiro, amante de livros explica que, por meio do aplicativo, é possível marcar metas de leitura e organizar obras como em uma estante. "Para mim, a função mais legal do app é o leitor de ISBN. Fica muito mais fácil registrar os livros que futuramente leremos", afirma o produtor de conteúdo.
Além do Skoob, existem diversos outros aplicativos que podem te ajudar com suas leituras, selecionamos sete deles. Confira a lista:
CABECEIRA
O aplicativo, como o próprio nome sugere, é uma estante virtual. Nele, você pode buscar livros por autor, título ou pelo código ISBN e adicioná-los em seu quadro de leitura. Cada obra pode ser avaliada e etiquetada de acordo com o status de leitura (lido, lendo, parei de ler e quero ler). Seu layout leva a um uso intuitivo, por não ser poluído, facilitando as coisas para quem é usuário de primeira viagem. O app também oferece desafios literários, nos quais cada um dos usuários pode marcar seu desempenho, além disso, existe a opção de colocar despertadores com lembrete de leitura, ideais para os esquecidos de plantão. É gratuito e está disponível para os sistemas IOS e Android.
SKOOB
Skoob é uma rede social lançada em 2009. Em seu aplicativo e também em seu site, os leitores podem organizar sua estante online, marcando livros como lidos, largados, em leitura e mais. Além de permitir essa categorização, o aplicativo conta com um contador de páginas, área para lista de desejos, resenhas e avaliações das obras que estão cadastradas. Nas suas funções como rede social, o Skoob permite troca de mensagens e compartilhamento de leituras.
BOOKLY
Bookly é um aplicativo onde os leitores podem fazer suas marcações de leituras diárias, como quem malha o cérebro. A medida em que seu número de páginas lidas aumenta, o seu nível sobe, do mesmo modo que um jogo. Alcançando as metas propostas pelo app, os usuários podem se sentir cada vez mais motivados a manterem sua frequência literária. Conta ainda com infográficos de performance e cronômetro de leitura. Uma desvantagem em relação a outros aplicativos é que o Bookly não apresenta linguagem em português, apenas em inglês, apesar de seu uso ser bastante intuitivo. Está disponível de forma gratuita nas lojas do sistema IOS e Android.
WATTPAD
A plataforma existe desde 2006, quando passou a conectar novos autores ao público mundial. No Wattpad, é possível publicar seu próprio livro sem precisar buscar uma editora, podendo expor sua criatividade e construir histórias com o público. Para os leitores, o app serve como uma biblioteca de obras originais, nas quais os usuários podem inclusive opinar até linha por linha de cada publicação. Imagine poder falar com o autor que aquele final poderia ter algo de diferente. A facilidade do app do Wattppad é poder ler de livros inteiros a contos e fanfics (ficções feitas por fãs baseadas em obras de seus ídolos) na palma da sua mão, sem precisar pagar e nem encher a mochila de livros. Rafael Capovilla é leitor assíduo e já usou o app para buscar histórias originais, as quais julgava empolgantes. "O app é bem prático, de fácil acesso e simples de usar", comentou Capovilla.
TAG (INÉDITOS E CURADORIA)
TAG Curadoria (azul) e TAG Inéditos (amarelo) são dois clubes de assinatura da editora TAG, nos quais os consumidores recebem livros surpresa em edições exclusivas a cada mês. A associação ao clube Inéditos leva aos leitores best-sellers internacionais ainda inéditos no Brasil, enquanto no Curadoria as obras são de grandes nomes da literatura. Mas e os aplicativos? Eles são feitos para os associados conversarem sobre a caixa de cada mês. Lá, o usuário encontra outros leitores para debater as obras e trocar experiências e dicas de livros. Esses aplicativos estão disponíveis de forma gratuita nas lojas do sitema IOS e Android, mas é necessário fazer as assinaturas para participar. Os clubes têm pacotes mensais e anuais. O Inéditos tem o custo de R$ 45, 90 ao mês, no pacote anual, e R$ 52, 90, no mensal. Já no Curadoria, o anual custa R$ 55,90 ao mês e o mensal R$ 62,90.
CLUBE NUVEM LITERÁRIA
O Clube Nuvem Literária foi pensado pela booktuber Juniana Cirqueira. Nele, o usuário participa da seleção do livro a ser debatido no mês, além de receber vídeos e materiais produzidos pela blogueira sobre cada obra eleita. A ferramenta de contato com a literatura pode ser experimentada durante 7 dias de forma gratuita. Após os dias de teste, a participação custa R$ 19,90 mensais, podendo ser cancelada a qualquer momento. Para quem não tem possibilidade de estar em um clube literário físico, um virtual pode ser uma boa opção. Importante frisar que os livros de cada mês devem ser adquiridas por cada usuário de forma autônoma, ou seja, cada um é responsável pela sua própria compra. O Clube é uma assinatura de conteúdo, não de obras.