'Laços de Família' vai voltar após 20 anos, no 'Vale a Pena Ver de Novo'

A novela "Laços de Família", escrita pelo autor Manoel Carlos e exibida em 2000 pela Rede Globo, vai voltar. Ela será a próxima trama do "Vale a Pena Ver de Novo" que atualmente exibe a trama de "Êta Mundo Bom!" na faixa vespertina.

Camila (Carolina Dieckmann) com o namorado Edu (Reynaldo Gianecchini) e a mãe Helena (Vera Fischer): ciranda amorosa Crédito: Rede Globo/Divulgação

A informação foi confirmada pela Globo que, por sua vez, ainda não revela a data da exibição ainda em 2020. A reportagem apurou que o folhetim deve chegar entre agosto e setembro na TV.

A novidade tem chamado a atenção de atores da trama de 20 anos, como a de Carolina Dieckmann, que na história viveu a personagem Camila. Uma das cenas mais marcantes até hoje nas novelas foi justamente quando a personagem de Carolina descobria que tinha leucemia e raspava os cabelos.

"Eu ouvi que 'Laços de Família' vai voltar, Brasil? Me belisca", escreveu ela ao publicar uma imagem com a mãe dela na história.

"Laços de Família" foi a estreia de Gianecchini na TV. Juliana Paes, que vivia Ritinha, também fazia suas primeiras cenas na Globo.

Se depender do retrospecto recente, "Laços" poderá ir bem na audiência. Isso porque "Êta", em dois meses, registrou média de 20 pontos em São Paulo, melhor índice na faixa desde 2004, e superior às reprises anteriores de outros fenômenos como "Avenida Brasil" (2012) e "Por Amor" (1997). Cada ponto na região equivale a 74.987 domicílios.