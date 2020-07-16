Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

'Tapas & Beijos' será reprisada na Globo após 5 anos do fim da série

'Mulheres se identificavam com Fátima e Sueli por serem independentes' diz Torres
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 16:46

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 16:46

Da esq. para dir., os atores Fernanda Torres, Fábio Assunção e Andrea Beltrão, da série
Da esq. para dir., os atores Fernanda Torres, Fábio Assunção e Andrea Beltrão, da série "Tapas & Beijos" Crédito: Renato Rocha Miranda/TV Globo
Sucesso de crítica e de público, "Tapas & Beijos" será reprisada na Globo a partir de 4 de agosto. Estrelada por Fernanda Torres (Fátima) e Andrea Beltrão (Sueli), o humorístico terá dois episódios exibidos por semana, nas noites de terça, na faixa hoje ocupada pela série "Manifest" após "Cine Holliúdy".
"'Tapas & Beijos' é um fenômeno interessante, agradou pessoas de diferentes idades e classes sociais. Muitas mulheres se identificavam com Fátima e Sueli por serem independentes, trabalhadoras, enquanto tentavam se realizar amorosamente", afirma Torres, em comunicado divulgado pela emissora, nesta quinta-feira (16), sobre o retorno da série, que teve cinco temporadas e foi exibida entre 2011 e 2015.
"O programa tem um elenco incrível, histórias muito divertidas, uma direção espetacular e uma equipe de criação primorosa. Tenho certeza de que será muito bem recebido agora", complementa Beltrão.
Com redação de Cláudio Paiva e direção-geral de Mauricio Farias, "Tapas & Beijos" conta a história da amizade das vendedoras Fátima e Sueli, que trabalham na Djalma Noivas ?loja de noivas decadente que fica em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro?, e suas divertidas confusões sentimentais.

Veja Também

Globo diz que estuda cenários, mas não tem data para retomar novelas

Por 'incerteza' de desfiles em 2021, Globo ainda não pagou escolas de samba

Após 20 anos, Andréa Beltrão volta a atuar em novela da Globo

Ao longo da série, elas se deparam com as mais tumultuadas e divertidas situações envolvendo suas vidas amorosas. Quando a história começa, Fátima mantém um relacionamento com Armane (Vladimir Brichta), bom partido não fosse por um detalhe: é casado com outra mulher. Já Sueli resiste às investidas do ex-marido Jurandir (Érico Brás), que volta a procurá-la. Um pouco mais para frente, ela conhece Jorge (Fábio Assunção), o charmoso dono da boate La Conga, e se encanta por ele.
"Andrea virou uma irmã, nos tornamos parceiras de um jeito muito profundo. É difícil atravessar cinco anos de convivência sem se desentender, conseguindo perceber o limite do outro, respeitar a parceria", afirma Torres sobre a amizade, a parceria profissional e a sintonia que construiu com Beltrão. A atriz também fala sobre o convívio com os demais companheiros de cena. "Tínhamos uma harmonia muito grande, depois de tanto tempo juntos viramos parentes e nos sentimos assim até hoje", acrescenta.
Era um convívio fraterno, sempre com muito entusiasmo. Trabalhávamos muito, mas também nos divertíamos muito", relembra Andrea, que também pode ser vista na série "Hebe", que estreia na Globo no dia 30 de julho. Serão dez episódios, um por semana, que vão contar a história da apresentadora.
O humorístico foi uma das maiores audiência da Globo durante seu período de exibição, ficando atrás apenas de "A Grande Família", que chegou ao fim em 2014. Na época, Torres e Beltrão afirmaram que o fim da comédia aconteceu por decisão conjunta da equipe.
Além da sintonia entre as protagonistas, a série tinha um elenco afinado composto por Otávio Müller (Djalma), dono da loja de vestidos; Fernanda de Freitas (Flavinha), mulher de Djalma; Kiko Mascarenhas, que se dividia ao dar vida a Santo Antonio, conselheiro sentimental de Sueli, e ao advogado Tavares.

Veja Também

Flávio Migliaccio morreu sem receber indenização de processo que já dura 20 anos

'Eu te entendo', diz Lima Duarte em homenagem a Flávio Migliaccio

Filho de Flávio Migliaccio vai processar Estado por vazar fotos do pai morto

Um dos personagens mais marcantes foi o libanês Seu Chalita, interpretado por Flávio Migliaccio, que, aos 85 anos, foi encontrado morto em seu sítio em Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro, no dia 4 de maio deste ano. A morte foi confirmada como suicídio por seu único filho, Marcelo, segundo quem o pai estava em depressão profunda desde o ano passado. O ator deixou cartas à família.
Na série, Migliaccio era dono do restaurante Rei do Beirute, que Fátima e Sueli frequentam quase todos dos dias. Ao longo do humorístico também passaram Natália Lage, como a dançarina Lucilene; Daniel Boaventura, como o dentista PC, Malu Rodrigues, no papel de Bia, filha de Jorge; Orã Figueiredo, na pele do malandro Tijolo; entre outros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados