Por 'incerteza' de desfiles em 2021, Globo ainda não pagou escolas de samba

Viradouro foi a grande campeã do Carnaval 2020, no Rio Crédito: Twitter

A Globo ainda não realizou os pagamentos referentes aos direitos de transmissão do carnaval 2021 do Rio de Janeiro e de São Paulo às escolas de samba.

A informação foi confirmada ao E+ nesta quinta-feira, 9, pela assessoria da emissora, que informa que a "incerteza" sobre a realização do carnaval do ano que vem, "por conta dos impactos da pandemia de covid-19", seria a motivação.

A Globo "não iniciou, até o momento, o pagamento dos valores referentes aos desfiles de 2021" e "aguarda a evolução da situação", completa a nota.

Algumas escolas de samba já trabalham para o carnaval do ano que vem. A Tradição, que volta à Série A no Rio, por exemplo, homenageará a escritora Clarice Lispector, enquanto a Viradouro abordará a Gripe Espanhola em seu samba-enredo.

Confira abaixo a íntegra da nota enviada pela emissora: