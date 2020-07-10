Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carnaval

Por 'incerteza' de desfiles em 2021, Globo ainda não pagou escolas de samba

Emissora, que é detentora dos direitos de transmissão dos desfiles em São Paulo e no Rio, divulgou nota explicando a situação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 15:42

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 15:42

O desfile da Viradouro encanta no domingo da Sapucaí
Viradouro foi a grande campeã do Carnaval 2020, no Rio Crédito: Twitter
A Globo ainda não realizou os pagamentos referentes aos direitos de transmissão do carnaval 2021 do Rio de Janeiro e de São Paulo às escolas de samba.
A informação foi confirmada ao E+ nesta quinta-feira, 9, pela assessoria da emissora, que informa que a "incerteza" sobre a realização do carnaval do ano que vem, "por conta dos impactos da pandemia de covid-19", seria a motivação.
A Globo "não iniciou, até o momento, o pagamento dos valores referentes aos desfiles de 2021" e "aguarda a evolução da situação", completa a nota.

Veja Também

Alcione convida para live de escola de samba do Carnaval de Vitória

Escolas de samba seguem calendário para o Carnaval de Vitória 2021

Andaraí lança samba-enredo do Carnaval de Vitória 2021 em live

Algumas escolas de samba já trabalham para o carnaval do ano que vem. A Tradição, que volta à Série A no Rio, por exemplo, homenageará a escritora Clarice Lispector, enquanto a Viradouro abordará a Gripe Espanhola em seu samba-enredo.

Confira abaixo a íntegra da nota enviada pela emissora:

"A TV Globo é detentora dos direitos de transmissão dos desfiles de Carnaval do Rio e de São Paulo. A dúvida, neste momento, é se, por conta dos impactos da pandemia de Covid-19, haverá desfiles no ano que vem. Por causa dessa incerteza, a emissora não iniciou, até o momento, o pagamento dos valores referentes aos desfiles de 2021. A TV Globo aguarda a evolução da situação."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados