Após 20 anos, Andréa Beltrão volta a atuar em novela da Globo

Segundo o colunista, todas as gravações nos Estúdios Globo estão praticamente paralisadas e, até o momento, a previsão é que os trabalhos retornem em setembro.

"Um Lugar ao Sol" é escrita por Lícia Manzo e vai tratar das relações de pessoas maduras com mais jovens. Na trama, Andréa deve viver a dona de uma agência de modelos, que se apaixonará pelo personagem de Gabriel Leone, um dos contratados, segundo previsão de Fefito.