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Após 20 anos, Andréa Beltrão volta a atuar em novela da Globo

Inicialmente, a nova novela das 21h da Globo estava prevista para estrear maio deste ano, mas deve estrear só em fevereiro de 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 08:12

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 08:12

A atriz Andréa Beltrão
A atriz Andréa Beltrão Crédito: Reprodução/Instagram @andreabeltraoatriz
Os fãs de Andréa Beltrão, ao que parece, já podem comemorar! Segundo informações do colunista Fefito, do Uol, a atriz que viveu Hebe Camargo em recente trabalho voltará a contracenar no horário nobre da Globo em breve. A artista está, de acordo com a publicação, escalada para "Um Lugar ao Sol", folhetim que vai substituir o horário das 21h quando "Amor de Mãe" acabar. 
Segundo o colunista, todas as gravações nos Estúdios Globo estão praticamente paralisadas e, até o momento, a previsão é que os trabalhos retornem em setembro. 
"Um Lugar ao Sol" é escrita por Lícia Manzo e vai tratar das relações de pessoas maduras com mais jovens. Na trama, Andréa deve viver a dona de uma agência de modelos, que se apaixonará pelo personagem de Gabriel Leone, um dos contratados, segundo previsão de Fefito. 

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Inicialmente, a novela estava prevista para maio deste ano, mas deve estrear só em fevereiro de 2021. 

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