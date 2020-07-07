Após 20 anos, Andréa Beltrão volta a atuar em novela da Globo

Os fãs de Andréa Beltrão, ao que parece, já podem comemorar! Segundo informações do colunista Fefito, do Uol, a atriz que viveu Hebe Camargo em recente trabalho voltará a contracenar no horário nobre da Globo em breve. A artista está, de acordo com a publicação, escalada para "Um Lugar ao Sol", folhetim que vai substituir o horário das 21h quando "Amor de Mãe" acabar.
Segundo o colunista, todas as gravações nos Estúdios Globo estão praticamente paralisadas e, até o momento, a previsão é que os trabalhos retornem em setembro.
"Um Lugar ao Sol" é escrita por Lícia Manzo e vai tratar das relações de pessoas maduras com mais jovens. Na trama, Andréa deve viver a dona de uma agência de modelos, que se apaixonará pelo personagem de Gabriel Leone, um dos contratados, segundo previsão de Fefito.
Inicialmente, a novela estava prevista para maio deste ano, mas deve estrear só em fevereiro de 2021.